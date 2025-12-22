Китай вводит пошлины на молочную продукцию из ЕС 22.12.2025, 23:15

В ответ на пошлины ЕС в отношении электромобилей из Китая.

Министерство торговли Китая сообщило, что с 23 декабря на некоторые виды молочной продукции из ЕС будут наложены дополнительные таможенные пошлины, передает «Польское радио».

Ставки составят примерно от 20 до 40 процентов. В настоящее время формируется список компаний, на которые будут распространяться эти меры.

Известно, что китайским потребителям придется платить больше за европейское молоко, творог и твердые сыры.

По словам главы Польской молочной палаты Агнешки Малишевской, это серьезный удар по европейскому молочному сектору. Китайские импортеры при получении молочной продукции из Европы с завтрашнего дня будут обязаны уплачивать так называемые временные таможенные сборы.

В течение года Китай проводил антидемпинговое расследование по делу о субсидировании молочного производства в Европейском союзе.

В ходе проверки антимонопольные органы Китая пришли к выводу, что европейская молочная продукция поставляется с использованием субсидий и якобы наносит существенный ущерб китайской молочной отрасли.

Однако принято считать, что это расследование является ответной мерой Китая на пошлины в отношении китайских электромобилей.

Самая высокая ставка временных пошлин на молочную продукцию в Китае будет применяться, в частности, к польским производителям — она составит 42,7%.

В последние годы объемы экспорта польской молочной продукции в Китай сокращались. Это было обусловлено, в том числе, растущими ограничениями, а также увеличением местного производства.

Два года назад стоимость экспорта молочной продукции из Польши в Китай превышала 100 млн долларов США, тогда как в прошлом году она снизилась более чем на 40%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com