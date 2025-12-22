Цены на золото и серебро взлетели на рекордную высоту 22.12.2025, 23:54

Инвесторы ищут спасения от нестабильности в мировой экономике.

Цена золота на мировом рынке побила очередной исторический рекорд, поднявшись выше 4400 долларов за унцию, пишет ВВС.

По словам аналитиков, цена золота растет на ожиданиях, что Федеральный резерв США в следующем году продолжит снижать ставки.

В начале этого года унция золота стоила 2600 долларов. Затем импортные пошлины Дональда Трампа и ожидание снижения ставок заставили инвесторов уходить в надежные активы, такие как золото и другие подобные биржевые товары.

Таким образом, цена золота за этот год выросла на 68%, и, как отмечает Эдриан Эш, глава аналитического подразделения торговой площадки BullionVault, это — самый быстрый годовой рост с 1979 года.

Цены на другие драгоценные металлы в понедельник, 22 декабря, тоже выросли. Цена серебра, как и цена золота, установила новый рекорд: 69,44 доллара за унцию.

По словам Эша, цену золота в уходящем году толкали вверх «медленные тренды», связанные с учетными ставками, войнами и торговлей.

«Рынок драгоценных металлов говорит, что президент Трамп запустил определенный процесс — и цена золота сошла с ума. У нас торговые войны, нападки на Федеральный резерв, у нас геополитическая напряженность — все эти провокации исходят от Трампа», — сказал Эш.

Пройдя в понедельник отметку 4400 долларов за унцию, цена золота дошла до 4426,66 доллара.

Более низкие ставки Центробанка, которых ожидают инвесторы, обычно означают, что ниже окажутся и доходы с таких инструментов, как, например, облигации, и поэтому инвесторы стремятся диверсифицировать портфель, в том числе уйти в такие активы, как золото и серебро.

Сейчас среди аналитиков сложился консенсусный прогноз, что в 2026 году США дважды снизят ставки.

Спрос на золото усиливает и еще один фактор: этот драгоценный металл скупают центробанки по всему миру, надеясь таким образом застраховаться от экономической турбулентности, снизить зависимость от доллара США и диверсифицировать свои портфели. Об этом говорится в аналитическом отчете компании Goldman Sachs, которая предсказывает, что этот процесс продолжится и в наступающем году.

Как отмечает Анита Райт из компании Ribble Wealth Management, стабильный рост цены золота в течение всего года может быть вызван тем, что инвесторы видят в нем страховку от инфляции и экономической нестабильности.

«Когда уверенность в финансовых активах и в стабильности политики снижается, золото обычно реагирует первым как главный финансовый металл», — говорит Райт.

На цене золота отражается и ослабление доллара.

Другие драгоценные металлы дорожали еще быстрее золота. Серебро за последний год выросло в цене на 138%, платина побила рекорд 17-летней давности.

В отличие от золота, другие драгоценные металлы еще и применяются в промышленности, и это отражается на спросе на них.

Цены на нефть в понедельник тоже выросли. На прошлой неделе Дональд Трамп ввел морскую блокаду в отношении идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы танкеров, на которые США ранее наложили санкции.

Цена сорта Brent выросла на 1,31 доллара до 61,78 доллара за баррель, американская же нефть подорожала на 1,25 доллара до 57,77 за баррель. Это, впрочем, означает, что сейчас нефть стоит дешевле, чем в начале 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com