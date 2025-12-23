Россияне отказываются покидать здание консульства в Гданьске 23.12.2025, 2:00

Они его считают своим.

В ноябре глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть российское консульство в Гданьске, сотрудники которого должны покинуть территорию страны до полуночи 23 декабря. Однако по состоянию на 22 декабря Гданьск не может взять под контроль здание действующего российского консульства, потому что россияне отказываются его отдавать, передает RMF24.

Вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзинская сообщила, что посольство РФ в письме в мэрию сообщило, якобы «административно-технический сотрудник посольства будет проживать в помещениях по адресу улица Стефана Баторего, 13 и 15 в Гданьске, где расположено нынешнее консульство России». Поэтому, мол, польская сторона «не сможет физически взять эти помещения в свои руки».

Российская сторона считает, что имущество принадлежит РФ, и поэтому просит принять все необходимые меры для обеспечения его неприкосновенности. По версии россиян, здания по адресам улица Стефана Баторего, 13 и 15 в Гданьске «в дальнейшем будут оставаться дипломатической собственностью».

Лодзинская отметила, что «согласно данным земельных и ипотечных реестров, владельцем обоих объектов является Государственное казначейство». А утверждение российской стороны о том, что имущество принадлежит им, являются ложными и не соответствуют действительности.

По словам вице-мэра, Гданьск примет «правовые меры, предусмотренные польской системой». В то же время по данным МИД, когда российская сторона отклонит предложенную процедуру передачи этого имущества, необходимо будет подать запрос в польскую Генпрокуратуру о подаче иска от имени Государственного казначейства с требованием об освобождении этого имущества. После получения решения суда в пользу польской стороны должно состояться судебное производство, которое приведет к аресту имущества.

Поморский депутат-воевода Эмиль Роек объявил, что после 23 декабря имущество «потеряет свой статус, защищенный Венской конвенцией о консульских сношениях». И тогда по его словам, это имущество можно использовать для нужд Государственного казначейства, но, конечно, после соответствующего решения.

С послевоенного периода консульство занимали российские дипломаты. В 1951 году Польская Народная Республика и Советский Союз подписали соглашение о бесплатном пользовании зданием. А после распада СССР имущество стало собственностью Государственного казначейства.

Но россияне в течение десятков лет относились к вилле на улице Баторего как к своей. МИД Польши в 2013 году издало указание о взыскании платы за пользование зданием. Но россияне не только не платили сборы, но и не отвечали на запросы.

Гданьск оценил задолженность за 2013-2023 годы примерно в 5,5 миллиона злотых, а с процентами - еще в 3 миллиона злотых. Дело дошло до суда, который обязал Россию выплатить почти 400 000 злотых за часть неуплаченных сборов.

