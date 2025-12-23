Зеленский: Слабо верится, что Путин сможет жить без убийств и вторжений 23.12.2025, 4:27

Нужно усиливать давление на диктатора РФ.

23 декабря о переговорах с США по «мирному плану» для Украины будут докладывать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Об этом в обращении по итогам 22 декабря сообщил президент Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Утром завтра я ожидаю полного доклада о подготовленных документах. Многие проработали, и прежде всего документы о гарантиях безопасности, а также 20 пунктов основного документа – базовой рамки, которую обсуждали украинская и американская делегации», – сказал Зеленский.

Он отметил важность того, «чтобы американская сторона могла достичь и ответа от России – реальной готовности этого государства сосредоточиться на чем-то другом, не на агрессии».

«Конечно, после стольких лет с начала гибридной войны, теперь полномасштабной слабо верится, что Путин сможет жить без убийств и вторжений. Но снижение цены на российскую нефть, сильные санкции мира, продление всех других форм давления – это то, что убедит даже такое упорное лицо», – заявил президент Украины.

По словам Зеленского, «Путин воюет, пока у него есть деньги, чтобы покупать лояльность и своего окружения, и российского населения и в то же время платить за убийства на фронте».

«За этот год много уже сделано, чтобы денег у российской военной машины стало меньше. Я благодарен всем нашим воинам за дипстрайки – сейчас почти каждые сутки есть результат. Особенно это ощутимо в дипстрайках против российского нефтяного экспорта. Хорошо, что Евросоюз, Америка и другие партнеры давят на российский экспорт газа и нефти», – подчеркнул он.

Президент Украины обратил внимание, что связанные с Россией танкеры «все чаще получают проблемы в ключевых акваториях», а также анонсировал новые санкции Украины и мира против разных лиц, и не только российских.

