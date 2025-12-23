закрыть
23 декабря 2025, вторник
Jim Beam остановит главный завод по производству бурбона

  • 23.12.2025, 5:46
Jim Beam остановит главный завод по производству бурбона

На год.

Компания Suntory Global Spirits (Япония), владеющая брендом бурбона Jim Beam, анонсировала временную приостановку работы своего ключевого производственного комплекса в штате Кентукки, США, на весь 2026 год. По данным ВВС, решение связано с запланированными инвестициями, направленными на модернизацию и улучшение производственной инфраструктуры.

Несмотря на остановку основного завода, остальные производственные мощности Suntory Global Spirits в Кентукки, где задействовано более тысячи сотрудников, продолжат функционировать в штатном режиме. Компания заверила, что другие объекты на территории штата, включая альтернативный ликероводочный завод, а также предприятия по розливу и хранению продукции, не прекратят свою деятельность.

По данным ВВС, значительные объемы нереализованного алкоголя скопились в Кентукки в результате торговых конфликтов США с другими странами.

Бурбон, как особый тип виски, обладает охраняемым наименованием места происхождения – Continental USA. Его производство разрешено на всей территории Соединенных Штатов, за исключением островных территорий, таких как Гавайи и Пуэрто-Рико, и не ограничивается округом Бурбон. В 1964 году конгресс США законодательно закрепил статус бурбона как «официального американского крепкого напитка» (The Official Spirit of America), подтвердив его роль в качестве символа Соединенных Штатов.

