Фото: Getty Images

Любимый журналист Путина поиздевался над Лукашенко.

Спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников, которого называют любимым журналистом и летописцем Путина, посмеялся над поведением Лукашенко на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 21 декабря:

— Лично я был благодарен и Александру Лукашенко. Всего несколько слов — и оказалось, что и нет никакого такого особенного ЕАЭС, а может, и не было. И это был сюрприз.

— Давайте договоримся,— предложил он.— Я полагаю, что можем действовать, как в былые времена, каждый выскажется по повестке дня, в целом, по всем вопросам, и потом примем решение, будем ли мы выступать на расширенном заседании.

Возможно, Лукашенко как председательствующий хотел таким образом предложить закрытый формат обсуждения, ибо протоколом на заседании в узком составе предполагалось транслировать лишь его выступление и Путина. А на заседании в расширенном составе — все без исключения. И там коллеги его вряд ли были бы откровенны.

И коллеги Лукашенко не поддержали. Утвердили классическую повестку. И на заседании в расширенном составе правитель Беларуси был уже не тот. Укатали сивку в президентской библиотеке.

— Мы констатировали,— говорил Путин,— что участие в работе ЕврАзЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой... В общем, эффект достаточно позитивный!

А уж если позитивный, как говорит старший брат, то позитивный.

— Наш союз состоялся! — воскликнул Лукашенко.— Сформировался прочный фундамент объединения стран, которые имеют одни и те же цели, общее понимание процесса их достижения! Еще раз хочу поблагодарить президента России Владимира Владимировича за приглашение и создание условий для продуктивной работы, и это традиционно!

Рад приветствовать в этом зале наших друзей, представителей государственных наблюдателей при ЕврАзЭС, а также делегацию высокого уровня Индонезии (представлена министром правительства.— прим.). Растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с нашим союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели!

Подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения при всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе... Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, что в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников!..

Голос Евразийского экономического союза все увереннее звучит на международных площадках от Женевы до Нью-Йорка!

Собственно говоря, на этом можно и закончить.

