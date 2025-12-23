закрыть
23 декабря 2025, вторник, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Укатали сивку»

1
  • 23.12.2025, 8:16
  • 5,060
«Укатали сивку»
Фото: Getty Images

Любимый журналист Путина поиздевался над Лукашенко.

Спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников, которого называют любимым журналистом и летописцем Путина, посмеялся над поведением Лукашенко на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 21 декабря:

— Лично я был благодарен и Александру Лукашенко. Всего несколько слов — и оказалось, что и нет никакого такого особенного ЕАЭС, а может, и не было. И это был сюрприз.

— Давайте договоримся,— предложил он.— Я полагаю, что можем действовать, как в былые времена, каждый выскажется по повестке дня, в целом, по всем вопросам, и потом примем решение, будем ли мы выступать на расширенном заседании.

Возможно, Лукашенко как председательствующий хотел таким образом предложить закрытый формат обсуждения, ибо протоколом на заседании в узком составе предполагалось транслировать лишь его выступление и Путина. А на заседании в расширенном составе — все без исключения. И там коллеги его вряд ли были бы откровенны.

И коллеги Лукашенко не поддержали. Утвердили классическую повестку. И на заседании в расширенном составе правитель Беларуси был уже не тот. Укатали сивку в президентской библиотеке.

— Мы констатировали,— говорил Путин,— что участие в работе ЕврАзЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой... В общем, эффект достаточно позитивный!

А уж если позитивный, как говорит старший брат, то позитивный.

— Наш союз состоялся! — воскликнул Лукашенко.— Сформировался прочный фундамент объединения стран, которые имеют одни и те же цели, общее понимание процесса их достижения! Еще раз хочу поблагодарить президента России Владимира Владимировича за приглашение и создание условий для продуктивной работы, и это традиционно!

Рад приветствовать в этом зале наших друзей, представителей государственных наблюдателей при ЕврАзЭС, а также делегацию высокого уровня Индонезии (представлена министром правительства.— прим.). Растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с нашим союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели!

Подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения при всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе... Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, что в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников!..

Голос Евразийского экономического союза все увереннее звучит на международных площадках от Женевы до Нью-Йорка!

Собственно говоря, на этом можно и закончить.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко