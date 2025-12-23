История работает вместе с ВСУ 2 Юрий Федоренко

Чудовища империй кажутся вечными лишь до момента своего краха.

Не так давно в Кремле утвердили документ со скучным и почти успокаивающим названием — «Стратегия национальной политики до 2036 года». Обычно такие тексты не вызывают ажиотажа: много «правильных» слов, много бюрократических формулировок… Именно поэтому большинство медиа прошли мимо. Но внимательно прочитала документ Служба внешней разведки Украины — и это чтение оказалось значительно интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Стратегия-2036 — это не о культуре и не о «гармонизации межнациональных отношений». Это — доктрина. Четкая, холодная и циничная. Доктрина превращения многонациональной, так называемой «федерации» в «один народ». Не путем диалога или сожительства, а путем ассимиляции, подавления и уничтожения инаковости.

Одно из ключевых направлений этой стратегии — интеграция временно оккупированных украинских территорий. Интеграция — слово, которое в нормальных государствах означает развитие и уважение. В российском варианте оно означает масштабную пропаганду, ликвидацию украинской идентичности, вытеснение языка, переписывание истории и формирование так называемой «общероссийской гражданской принадлежности». Фактически — ускоренную русификацию.

Русский народ в этой стратегии провозглашается единственной «государствообразующей» нацией. Русский язык и культура — «ядром цивилизационного кода». Перед нами даже не попытка построения полиэтнической империи, а откровенный ассимилятивный национализм имперского образца. То, что в ХХ веке считалось опасным анахронизмом, в ХХІ подается как «восстановление исторической справедливости».

Особенно зловеще звучат формулировки о «выявлении конфликтных ситуаций» и «оперативном реагировании» на них. В переводе с кремлевского языка это означает репрессии. Превентивные. Системные. Законные с точки зрения самой системы.

В Стратегии-2036 кроется доктринальное обоснование бесконечной войны. «Воссоединение исторических земель» и «защита русскоязычных» подаются не как агрессия, а как естественное состояние существования «государства-цивилизации». Война становится не чрезвычайным событием, а нормой. Мир — отклонением.

Поэтому когда на Западе снова и снова задают вопрос: хочет ли Россия мира, ответ уже зафиксирован в официальном документе, на ближайшие десять лет — не хочет и не планирует. Потому что мир противоречит самой логике ее политического существования.

Единственный способ противостоять этой идеологии — силовой. Не потому, что кто-то этого хочет, а потому, что другого языка эта система не понимает. Российский неофашизм, который у нас привыкли называть рашизмом, не исчезает от дипломатических формулировок и «глубоких обеспокоенностей».

История, в конце концов, всегда расставляет точки над «і». На этот раз она работает вместе с Силами обороны Украины. Чудовища империй кажутся вечными лишь до момента своего краха. А он неизбежен. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

