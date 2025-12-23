В Беларуси нашли новых птиц 23.12.2025, 8:51

Фото: Oliveira Pires | Flickr.com

Они пришли с гор Европы.

В Беларуси зарегистрированы новые для страны виды птиц. Об этом в Научно-практическом центре по биоресурсам Национальном академии наук рассказали БелТА.

Так, впервые белорусскую регистрацию получил белозобый дрозд (Turdus torquatus), который обычно гнездится в горах Европы. Эта птица ранее не отмечалась в Беларуси, а 21 октября ее обнаружила жительница Витебска. К сожалению, птица разбилась о стекла торгового центра.

В НАН обратили внимание, что даже специалистам довольно трудно заметить белозобого дрозда. Внешне эти птицы имеют сильное сходство с обычным черным дроздом, но у самцов есть заметное отличие - белое пятно на груди. Хотя самки и молодые птицы двух видов дроздов мало отличаются.

Кроме того, еще одну редкую для Беларуси птицу - короткопалую пищуху сфотографировали в парке города Высокое в Брестской области 12 января. Этот вид птиц в Беларуси регистрировали в 1918 году, потом еще в начале XXI века было несколько голосовых регистраций. А сейчас впервые удалось сфотографировать эту птицу.

Короткопалая пищуха обычна для Западной Европы, но по соседней с Беларусью Польше проходит восточная граница распространения данного вида. При этом обыкновенная пищуха в Беларуси встречается даже в городах. Короткопалую от нее отличить в природе сложновато, лучше всего сделать фото или видео, запись пения.

