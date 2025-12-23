закрыть
Реальная причина провала переговоров

  • Вадим Денисенко
  • 23.12.2025, 8:52
Реальная причина провала переговоров
Вадим Денисенко

В Майами россияне просто тянули время.

Следующий раунд в Москве тоже не даст ничего нового.

Я много раз говорил и писал: эти переговоры не о территориях, как это воспринимается у нас. И даже не о захвате всей Украины. Путин рассматривает эти переговоры как элемент возвращения в геополитику. Отсюда и страхи европейцев о начале войны в Европе, между прочим. Но, как бы это ни было парадоксально, понимая о потенциальной возможности войны в Европе, и в ЕС, и в США продолжают мыслить прежде всего категориями территорий.

К сожалению, я практически перестал верить в возможность результативных переговоров. Почему? Путин просто перестал бояться Трампа. А Трамп, который еще этого не осознал, не имеет весомых рычагов влияния. Путин пойдет на переговоры только в тот момент, когда поймет, что ему что-то угрожает. Либо политически, либо физически.

Главное, чтобы это поняли Европа-США-Китай. Как только придет это осознание, можно не сомневаться, что даже в России активизируются очередные Пригожины, несмотря на, казалось бы, бетонную власть Путина. Но, к сожалению, до сих пор никто (кроме Украины и стран Балтии) не хочет вслух это проартикулировать. И пока это будет продолжаться – будут продолжаться малорезультативные переговоры о территориях.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

