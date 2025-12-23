Лукашенко в Эрмитаже 1 Валерий Карбалевич

23.12.2025, 9:12

Неужели это и был главный пункт программы?

Выясняется, что лидеры постсоветских государств не хотят углубления интеграции. Она дошла до определённого предела, потолка, и дальше не продвигается.

Как можно понять, дальнейшее движение по этому пути требует создания наднациональных органов, что ограничивало бы суверенитет стран-участниц. А к этому они, за исключением России, не готовы.

Три недели назад лидеры постсоветских стран встречались в Кыргызстане на саммите ОДКБ. И вот снова собрались — на этот раз в Санкт-Петербурге. Формально это считается саммитом ЕАЭС и СНГ. А на практике — традиционная предновогодняя встреча, которую Владимир Путин собирает каждый год, чтобы лишний раз увидеть, как руководители постсоветских стран демонстрируют свою лояльность России.

В 2025 году Беларусь председательствовала в ЕАЭС, и выступление Александра Лукашенко выглядело как своего рода отчет. Несмотря на предпраздничное настроение, он решил рассказать о реальном положении дел в этом экономическом союзе. И из его выступления следует, что ситуация там далеко не лучшая.

Лукашенко заявил:

«Мы пересматриваем базовые договорённости 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, рынков лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран подключиться к единому финансовому рынку», — подчеркнул он.

Речь идет о том, что в 2014 году страны — члены ЕАЭС договорились перейти к общему рынку нефти, нефтепродуктов и газа к 1 января 2025 года.

Проще говоря, с начала этого года Беларусь должна была получать российский газ и нефть по внутрироссийским ценам. Это было одним из главных стимулов для официального Минска вступить в эту организацию.

Однако Россия отказалась выполнять данное соглашение, и под её давлением решение этого вопроса было перенесено на неопределённое будущее. Поэтому Лукашенко с горечью констатировал, что вопросы, о которых государства — члены ЕАЭС задумывались в 2014 году, постепенно отходят на второй план или попросту замалчиваются.

Лукашенко обратил внимание и на то, что к проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляются новые:

«Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это было раньше — запретами на ввоз и вывоз или лицензированием. Для этого приспосабливаются и инструменты цифровизации», — отметил он.

То есть не работает не только экономический союз, но даже зона свободной торговли существует с большими исключениями.

Выясняется, что лидеры постсоветских государств не хотят углубления интеграции. Лукашенко упрекает своих коллег:

«Над планом мероприятий по выполнению деклараций до 2030 и 2045 годов работали с осторожностью — как бы не углубиться в эту интеграцию. Назревает логичный вопрос: сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, заявленных при подписании Договора о ЕАЭС?»

Очевидно, интеграция дошла до определённого предела и дальше не движется. Как можно понять, дальнейшее продвижение потребовало бы создания наднациональных органов, что ограничило бы суверенитет стран-участниц. А на это они, кроме России, не готовы.

Зачем же тогда лидеры стран — участниц ЕАЭС так часто собираются на различные встречи? Лукашенко пояснил, что в основном они занимаются мелочами.

— На нашем предыдущем заседании мы договорились, что председатель Коллегии представит отчёты о реализации стратегии 2020–2025. Вместо этого была представлена лишь информация в рамках общего выступления главы комиссии. При этом на обсуждение уровня зарплат сотрудников комиссии за эти пять лет мы потратили в десять раз больше времени. А целый ряд важнейших вопросов, которые мы договорились решать ещё пять лет назад, так и остаются в проектах.

Однако сейчас появился новый фактор, который в определённой степени объединяет ЕАЭС и притягивает его участников к России. После введения западных санкций против России и Беларуси другие страны — члены экономического союза (Казахстан, Кыргызстан, Армения), пользуясь отсутствием таможенных границ, активно осуществляют транзит подсанкционных товаров в Россию, Беларусь и в обратном направлении. И хорошо на этом зарабатывают. В мировых медиа много информации о том, как в этих странах резко вырос экспорт и импорт товаров, которые ранее не были предметом их торговли.

В Санкт-Петербурге прошли очередные переговоры между Лукашенко и Путиным. В прошлый раз они встречались три недели назад в Кыргызстане. Что произошло за это время? — визит американской делегации в Минск во главе с Джоном Коулом. Путин, вероятно, хотел получить от союзника либо информацию, либо отчёт.

Информации о саммите СНГ практически нет. Сообщалось лишь, что для гостей организовали экскурсию по Эрмитажу. Неужели это и был главный пункт программы?

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

