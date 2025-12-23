закрыть
23 декабря 2025, вторник, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко в Эрмитаже

1
  • Валерий Карбалевич
  • 23.12.2025, 9:12
  • 2,992
Лукашенко в Эрмитаже
Валерий Карбалевич

Неужели это и был главный пункт программы?

Выясняется, что лидеры постсоветских государств не хотят углубления интеграции. Она дошла до определённого предела, потолка, и дальше не продвигается.

Как можно понять, дальнейшее движение по этому пути требует создания наднациональных органов, что ограничивало бы суверенитет стран-участниц. А к этому они, за исключением России, не готовы.

Три недели назад лидеры постсоветских стран встречались в Кыргызстане на саммите ОДКБ. И вот снова собрались — на этот раз в Санкт-Петербурге. Формально это считается саммитом ЕАЭС и СНГ. А на практике — традиционная предновогодняя встреча, которую Владимир Путин собирает каждый год, чтобы лишний раз увидеть, как руководители постсоветских стран демонстрируют свою лояльность России.

В 2025 году Беларусь председательствовала в ЕАЭС, и выступление Александра Лукашенко выглядело как своего рода отчет. Несмотря на предпраздничное настроение, он решил рассказать о реальном положении дел в этом экономическом союзе. И из его выступления следует, что ситуация там далеко не лучшая.

Лукашенко заявил:

«Мы пересматриваем базовые договорённости 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, рынков лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран подключиться к единому финансовому рынку», — подчеркнул он.

Речь идет о том, что в 2014 году страны — члены ЕАЭС договорились перейти к общему рынку нефти, нефтепродуктов и газа к 1 января 2025 года.

Проще говоря, с начала этого года Беларусь должна была получать российский газ и нефть по внутрироссийским ценам. Это было одним из главных стимулов для официального Минска вступить в эту организацию.

Однако Россия отказалась выполнять данное соглашение, и под её давлением решение этого вопроса было перенесено на неопределённое будущее. Поэтому Лукашенко с горечью констатировал, что вопросы, о которых государства — члены ЕАЭС задумывались в 2014 году, постепенно отходят на второй план или попросту замалчиваются.

Лукашенко обратил внимание и на то, что к проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляются новые:

«Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это было раньше — запретами на ввоз и вывоз или лицензированием. Для этого приспосабливаются и инструменты цифровизации», — отметил он.

То есть не работает не только экономический союз, но даже зона свободной торговли существует с большими исключениями.

Выясняется, что лидеры постсоветских государств не хотят углубления интеграции. Лукашенко упрекает своих коллег:

«Над планом мероприятий по выполнению деклараций до 2030 и 2045 годов работали с осторожностью — как бы не углубиться в эту интеграцию. Назревает логичный вопрос: сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, заявленных при подписании Договора о ЕАЭС?»

Очевидно, интеграция дошла до определённого предела и дальше не движется. Как можно понять, дальнейшее продвижение потребовало бы создания наднациональных органов, что ограничило бы суверенитет стран-участниц. А на это они, кроме России, не готовы.

Зачем же тогда лидеры стран — участниц ЕАЭС так часто собираются на различные встречи? Лукашенко пояснил, что в основном они занимаются мелочами.

— На нашем предыдущем заседании мы договорились, что председатель Коллегии представит отчёты о реализации стратегии 2020–2025. Вместо этого была представлена лишь информация в рамках общего выступления главы комиссии. При этом на обсуждение уровня зарплат сотрудников комиссии за эти пять лет мы потратили в десять раз больше времени. А целый ряд важнейших вопросов, которые мы договорились решать ещё пять лет назад, так и остаются в проектах.

Однако сейчас появился новый фактор, который в определённой степени объединяет ЕАЭС и притягивает его участников к России. После введения западных санкций против России и Беларуси другие страны — члены экономического союза (Казахстан, Кыргызстан, Армения), пользуясь отсутствием таможенных границ, активно осуществляют транзит подсанкционных товаров в Россию, Беларусь и в обратном направлении. И хорошо на этом зарабатывают. В мировых медиа много информации о том, как в этих странах резко вырос экспорт и импорт товаров, которые ранее не были предметом их торговли.

В Санкт-Петербурге прошли очередные переговоры между Лукашенко и Путиным. В прошлый раз они встречались три недели назад в Кыргызстане. Что произошло за это время? — визит американской делегации в Минск во главе с Джоном Коулом. Путин, вероятно, хотел получить от союзника либо информацию, либо отчёт.

Информации о саммите СНГ практически нет. Сообщалось лишь, что для гостей организовали экскурсию по Эрмитажу. Неужели это и был главный пункт программы?

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко