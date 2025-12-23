Россия массово атаковала Украину ракетами и «Шахедами» 23.12.2025, 9:19

1,586

Под ударом Киев, Житомир, Ровно, Бурштын, Тернопольщина и Буковина.

В ночь на 23 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Сотни «Шахедов» еще с 00:00 атаковали практически все регионы страны, а ближе к утру достигли западных областей и ударили по Житомиру, Ровно, добрались до Тернопольщины, Буковины и Ивано-Франковщины, пишет BBC.

По данным мониторинговых каналов, около десяти стратегических бомбардировщиков могли осуществить пуски крылатых ракет. Также произошли пуски крылатых ракет «Калибр» с моря.

Фиксируются удары по Ровно, Житомир атакуют «Шахедами» несколькими волнами.

Глава Черновицкой области сообщал о дронах над областью; под угрозой находилась Днестровская ГЭС.

После 6 утра воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области. По данным мониторинговых каналов, много «Шахедов» летят на Бурштын, где расположена важная ТЭЦ.

В целом во время этого удара ожидают особого внимания к энергетической инфраструктуре Одесской области и всего южного региона. Сам город Одесса несколько дней находился в полном блэкауте.

Почти всю ночь «шахеды» облетали Киев, но перед рассветом начали атаковать и столицу Украины. Там объявили воздушную тревогу и начала работать система противовоздушной обороны. Преимущественно этой ночью «Шахеды» наносили удары по окрестным городкам возле Киева.

Власти Сумской области уже сообщили о значительных разрушениях инфраструктуры вблизи Шостки и Конотопа; начались проблемы с электроснабжением.

Последний раз Россия наносила массированный удар по всем регионам Украины 6 декабря, когда были повреждены объекты энергетики и введены жесткие графики отключения электроэнергии.

