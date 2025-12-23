Россия массово атаковала Украину ракетами и «Шахедами»
- 23.12.2025, 9:19
- 1,586
Под ударом Киев, Житомир, Ровно, Бурштын, Тернопольщина и Буковина.
В ночь на 23 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Сотни «Шахедов» еще с 00:00 атаковали практически все регионы страны, а ближе к утру достигли западных областей и ударили по Житомиру, Ровно, добрались до Тернопольщины, Буковины и Ивано-Франковщины, пишет BBC.
По данным мониторинговых каналов, около десяти стратегических бомбардировщиков могли осуществить пуски крылатых ракет. Также произошли пуски крылатых ракет «Калибр» с моря.
Фиксируются удары по Ровно, Житомир атакуют «Шахедами» несколькими волнами.
Глава Черновицкой области сообщал о дронах над областью; под угрозой находилась Днестровская ГЭС.
После 6 утра воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области. По данным мониторинговых каналов, много «Шахедов» летят на Бурштын, где расположена важная ТЭЦ.
В целом во время этого удара ожидают особого внимания к энергетической инфраструктуре Одесской области и всего южного региона. Сам город Одесса несколько дней находился в полном блэкауте.
Почти всю ночь «шахеды» облетали Киев, но перед рассветом начали атаковать и столицу Украины. Там объявили воздушную тревогу и начала работать система противовоздушной обороны. Преимущественно этой ночью «Шахеды» наносили удары по окрестным городкам возле Киева.
Власти Сумской области уже сообщили о значительных разрушениях инфраструктуры вблизи Шостки и Конотопа; начались проблемы с электроснабжением.
Последний раз Россия наносила массированный удар по всем регионам Украины 6 декабря, когда были повреждены объекты энергетики и введены жесткие графики отключения электроэнергии.