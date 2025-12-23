закрыть
23 декабря 2025, вторник, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия массово атаковала Украину ракетами и «Шахедами»

  • 23.12.2025, 9:19
  • 1,586
Россия массово атаковала Украину ракетами и «Шахедами»

Под ударом Киев, Житомир, Ровно, Бурштын, Тернопольщина и Буковина.

В ночь на 23 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Сотни «Шахедов» еще с 00:00 атаковали практически все регионы страны, а ближе к утру достигли западных областей и ударили по Житомиру, Ровно, добрались до Тернопольщины, Буковины и Ивано-Франковщины, пишет BBC.

По данным мониторинговых каналов, около десяти стратегических бомбардировщиков могли осуществить пуски крылатых ракет. Также произошли пуски крылатых ракет «Калибр» с моря.

Фиксируются удары по Ровно, Житомир атакуют «Шахедами» несколькими волнами.

Глава Черновицкой области сообщал о дронах над областью; под угрозой находилась Днестровская ГЭС.

После 6 утра воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области. По данным мониторинговых каналов, много «Шахедов» летят на Бурштын, где расположена важная ТЭЦ.

В целом во время этого удара ожидают особого внимания к энергетической инфраструктуре Одесской области и всего южного региона. Сам город Одесса несколько дней находился в полном блэкауте.

Почти всю ночь «шахеды» облетали Киев, но перед рассветом начали атаковать и столицу Украины. Там объявили воздушную тревогу и начала работать система противовоздушной обороны. Преимущественно этой ночью «Шахеды» наносили удары по окрестным городкам возле Киева.

Власти Сумской области уже сообщили о значительных разрушениях инфраструктуры вблизи Шостки и Конотопа; начались проблемы с электроснабжением.

Последний раз Россия наносила массированный удар по всем регионам Украины 6 декабря, когда были повреждены объекты энергетики и введены жесткие графики отключения электроэнергии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко