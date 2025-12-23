Российские пропагандисты выдали Z-военкора за журналиста BBC 23.12.2025, 9:41

1,226

Стив Розенберг раскрыл обман.

Российская пропагандистка перед прямой линией с Владимиром Путиным взяла интервью у мужчины. Она заявила, что это – известный британский журналист, сотрудник BBC Стив Розенберг.

Ведущая пыталась продемонстрировать во время выступления Владимира Путина множество иностранных журналистов. «Говорили о том, что аккредитовано очень много журналистов, в том числе иностранных… Сегодня здесь мы видим и Стивена Розенберга. Сейчас посмотрим, у нас тоже провода, может быть, получится подойти», – заявила российская пропагандистка, подойдя к какому-то мужчине.

«Стив, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это какая уже прямая линия, какая пресс-конференция у Владимира?» – спросила журналистка у незнакомца. На что тот ответил: «Не первая».

«Не первая. Вот у Стива была возможность уже даже не раз задать вопрос», – подвела итог беседы с неизвестным мужчиной сотрудница Первого канала.

Однако оказалось, что это был совершенно посторонний человек. Настоящий Стив Розенберг позднее написал в соцсети X, что это был не он.

Оказалось, что пропагандисты пытались выдать за Розенберга Z-военкора.

I didn't know I had a body double...Russian TV clearly thinks I do. At Vladimir Putin's press conference a reporter did a live interview with 'Steve Rosenberg' (but it wasn't me). pic.twitter.com/os0RIfFRc2 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 21, 2025

