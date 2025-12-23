Синоптики рассказали, откуда в Минске появился необычный снег 23.12.2025, 9:51

Обычно такое явление связано с холодными, стабильными антициклональными условиями.

Недавно в Минске заметили так называемый антропогенный снег. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объяснили его происхождение, пишет БЕЛТА.

Жители некоторых районов столицы в конце ноября и в декабре могли наблюдать локальные белоснежные пейзажи. Такой снег, пояснили специалисты, имеет техногенное происхождение и может содержать загрязняющие вещества.

«Антропогенный, или индустриальный снег — зимнее явление, при котором выбросы водяного пара, обычно из промышленного источника, приводят к локальному выпадению снега. Локальный такой снег может наблюдаться в городах и поселках в зависимости от количества избыточного водяного пара и местных метеорологических условий, при наличии соответствующих антициклональных условий и вблизи постоянных местных источников водяного пара и загрязнений воздуха», — объяснили в Белгидромете.

Обычно такое явление связано с холодными, стабильными антициклональными условиями.

«В основном когда приземный туман, удерживаемый инверсионным слоем, не перемешивается и становится перенасыщенным водяным паром. В таких условиях на ядрах конденсации, которыми служат мельчайшие взвешенные частицы промышленных загрязнений — пыль, сажа, зола — происходит образование ледяных зародышей и выпадение осадков в виде мелкого снега на ограниченной территории в несколько квадратных километров с подветренной стороны», — рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отдельное локальное метеорологическое явление индустриальный снег стали признавать в Европе только в последние десятилетия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com