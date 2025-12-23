закрыть
Синоптики рассказали, откуда в Минске появился необычный снег

  • 23.12.2025, 9:51
Обычно такое явление связано с холодными, стабильными антициклональными условиями.

Недавно в Минске заметили так называемый антропогенный снег. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объяснили его происхождение, пишет БЕЛТА.

Жители некоторых районов столицы в конце ноября и в декабре могли наблюдать локальные белоснежные пейзажи. Такой снег, пояснили специалисты, имеет техногенное происхождение и может содержать загрязняющие вещества.

«Антропогенный, или индустриальный снег — зимнее явление, при котором выбросы водяного пара, обычно из промышленного источника, приводят к локальному выпадению снега. Локальный такой снег может наблюдаться в городах и поселках в зависимости от количества избыточного водяного пара и местных метеорологических условий, при наличии соответствующих антициклональных условий и вблизи постоянных местных источников водяного пара и загрязнений воздуха», — объяснили в Белгидромете.

Обычно такое явление связано с холодными, стабильными антициклональными условиями.

«В основном когда приземный туман, удерживаемый инверсионным слоем, не перемешивается и становится перенасыщенным водяным паром. В таких условиях на ядрах конденсации, которыми служат мельчайшие взвешенные частицы промышленных загрязнений — пыль, сажа, зола — происходит образование ледяных зародышей и выпадение осадков в виде мелкого снега на ограниченной территории в несколько квадратных километров с подветренной стороны», — рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отдельное локальное метеорологическое явление индустриальный снег стали признавать в Европе только в последние десятилетия.

