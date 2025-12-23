AP: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы

AP: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы1
10:17
МИД РФ эту информацию опровергает.
МИД России начал эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки.
По словам собеседника агентства, эвакуация женщин и детей началась в пятницу, 19 декабря.
В телеграм-канале МИД России вечером 22 декабря появился пост, в котором говорилось, что информация AP об эвакуации посольства не соответствует действительности.
СNN сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы, однако по данным на середину ноября, Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле.