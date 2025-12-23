AP: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы 1 23.12.2025, 10:17

1,442

МИД РФ эту информацию опровергает.

МИД России начал эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки.

По словам собеседника агентства, эвакуация женщин и детей началась в пятницу, 19 декабря.

В телеграм-канале МИД России вечером 22 декабря появился пост, в котором говорилось, что информация AP об эвакуации посольства не соответствует действительности.

СNN сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы, однако по данным на середину ноября, Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com