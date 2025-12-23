закрыть
По всей Украине начались экстренные отключения света

3
  • 23.12.2025, 10:43
  • 4,426
В ряде областей — блэкаут.

Утром вторника, 23 декабря, Россия наносит комбинированный удар по Украине с применением ракет и ударных дронов. В ряде областей уже объявили об экстренном отключения света.

Минэнерго страны сообщает, что Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

«Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

В частности, экстренные отключения уже применены в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. В соцсетях сообщают, что в результате атаки пропал свет в Тернополе и Хмельницком.

