По всей Украине начались экстренные отключения света

По всей Украине начались экстренные отключения света3
- 23.12.2025, 10:43
- 4,426
В ряде областей — блэкаут.
Утром вторника, 23 декабря, Россия наносит комбинированный удар по Украине с применением ракет и ударных дронов. В ряде областей уже объявили об экстренном отключения света.
Минэнерго страны сообщает, что Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
«Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.
В частности, экстренные отключения уже применены в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. В соцсетях сообщают, что в результате атаки пропал свет в Тернополе и Хмельницком.