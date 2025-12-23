Мурена напала на россиянина в Египте

Мурена напала на россиянина в Египте23
- 23.12.2025, 11:03
- 4,848
Туриста госпитализировали.
Мурена напала на россиянина в египетской Хургаде. Мужчине потребовалась госпитализация. Как стало известно SHOT, турист отдыхал на пляже отеля Beach Albatros, когда прямо возле берега его укусила огромная мурена.
Очевидцы оперативно вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали, а агрессивную рыбу выловили, запихали в мусорный пакет и позже выпустили в открытом море, подальше от берега. Укусы мурены крайне болезненные: рана, как правило, остаётся рваная, а если в неё попадёт ядовитая кровь рыбы, то пострадавшему обеспечено сильное воспаление с гнойниками и язвами.
Мурены редко нападают на людей, если их не провоцировать, чаще всего даже аквалангисты плавают мимо них спокойно.