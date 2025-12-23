«Все чаще захожу в магазин просто посмотреть на цены»6
- 23.12.2025, 11:15
- 2,420
Белоруска возмутилась ценой на скумбрию.
В Беларуси покупатели обсуждают цену на скумбрию. BGmedia узнали, как пользователи соцсетей реагируют на такое ценообразование и что пишут.
«Это не рыба, а кусок золота»
В одном из магазинов Беларуси обычный поход за продуктами неожиданно превратился в повод для бурного обсуждения в сети. Белoруска обратила внимание на ценник: скумбрия — 48,5 рубля за килограмм. Рядом — крупный окунь по той же цене.
@annapashko #ценышокирующие ♬ оригинальный звук - sosedi.official
Для многих покупателей такая цена на привычную рыбу стала настоящим шоком. Еще недавно скумбрия считалась доступным вариантом к столу — и на бутерброд, и к празднику. Теперь же, как шутят люди, «это не рыба, а кусок золота».
В комментариях пользователи не скрывают возмущения и иронии. Кто-то смеется сквозь слезы, кто-то откровенно злится.
«Скумбрия и, правда, сошла с ума».
«Посмотришь на цену — и сразу аппетит пропадает».
«Раньше говорили: доллар вырос. А теперь что выросло? Доллар падает, а цены — космос».
«В магазин ходим как в музей: посмотрел и ушел».
Многие отмечают, что дорожает не только скумбрия. По словам комментаторов, «не только рыба, а вообще все продукты». Люди признаются: все чаще заходят в магазин просто посмотреть на цены — и уходят без покупок.
Отдельная тема — доходы. Пользователи пишут, что стоимость продуктов давно оторвалась от реальных зарплат.
«Цена должна считаться по минимальной зарплате, а не по средней».
«Это не скумбрия дорогая, это мы мало зарабатываем».
«Чтобы Новый год встретить, надо целый год откладывать деньги».
Некоторые уже не шутят, а говорят прямо: с такими темпами роста цен «скоро будем брать кредиты на еду».
«Ценообразование в РБ фантастическое»
Часть комментаторов связывает подорожание с приближением праздников. Но даже на этом фоне нынешняя ситуация кажется людям чрезмерной.