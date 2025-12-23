«Все чаще захожу в магазин просто посмотреть на цены» 6 23.12.2025, 11:15

2,420

Белоруска возмутилась ценой на скумбрию.

В Беларуси покупатели обсуждают цену на скумбрию. BGmedia узнали, как пользователи соцсетей реагируют на такое ценообразование и что пишут.

«Это не рыба, а кусок золота»

В одном из магазинов Беларуси обычный поход за продуктами неожиданно превратился в повод для бурного обсуждения в сети. Белoруска обратила внимание на ценник: скумбрия — 48,5 рубля за килограмм. Рядом — крупный окунь по той же цене.

Для многих покупателей такая цена на привычную рыбу стала настоящим шоком. Еще недавно скумбрия считалась доступным вариантом к столу — и на бутерброд, и к празднику. Теперь же, как шутят люди, «это не рыба, а кусок золота».

В комментариях пользователи не скрывают возмущения и иронии. Кто-то смеется сквозь слезы, кто-то откровенно злится.

«Скумбрия и, правда, сошла с ума».

«Посмотришь на цену — и сразу аппетит пропадает».

«Раньше говорили: доллар вырос. А теперь что выросло? Доллар падает, а цены — космос».

«В магазин ходим как в музей: посмотрел и ушел».

Многие отмечают, что дорожает не только скумбрия. По словам комментаторов, «не только рыба, а вообще все продукты». Люди признаются: все чаще заходят в магазин просто посмотреть на цены — и уходят без покупок.

Отдельная тема — доходы. Пользователи пишут, что стоимость продуктов давно оторвалась от реальных зарплат.

«Цена должна считаться по минимальной зарплате, а не по средней».

«Это не скумбрия дорогая, это мы мало зарабатываем».

«Чтобы Новый год встретить, надо целый год откладывать деньги».

Некоторые уже не шутят, а говорят прямо: с такими темпами роста цен «скоро будем брать кредиты на еду».

«Ценообразование в РБ фантастическое»

Часть комментаторов связывает подорожание с приближением праздников. Но даже на этом фоне нынешняя ситуация кажется людям чрезмерной.

