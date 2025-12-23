Польша подняла авиацию из-за РФ 1 23.12.2025, 11:35

1,154

Наземные системы ПВО приведены в состояние готовности.

Польша подняла в воздух авиацию в связи с продолжающейся комбинированной атакой России против Украины.

Такое объявление утром опубликовали в соцсети X Оперативного командования ВС Польши.

- В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС... Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние готовности, – отмечается в заявлении.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/Kkpu5HTtnF — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 23, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com