23 декабря 2025, вторник, 12:09
Польша подняла авиацию из-за РФ

  • 23.12.2025, 11:35
  • 1,154
Польша подняла авиацию из-за РФ

Наземные системы ПВО приведены в состояние готовности.

Польша подняла в воздух авиацию в связи с продолжающейся комбинированной атакой России против Украины.

Такое объявление утром опубликовали в соцсети X Оперативного командования ВС Польши.

- В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС... Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние готовности, – отмечается в заявлении.

