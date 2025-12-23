Польша подняла авиацию из-за РФ

Польша подняла авиацию из-за РФ1
- 23.12.2025, 11:35
- 1,154
Наземные системы ПВО приведены в состояние готовности.
Польша подняла в воздух авиацию в связи с продолжающейся комбинированной атакой России против Украины.
Такое объявление утром опубликовали в соцсети X Оперативного командования ВС Польши.
- В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС... Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние готовности, – отмечается в заявлении.
❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 23, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/Kkpu5HTtnF