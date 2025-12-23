закрыть
Как белорусам не попасть на «схему Долиной» при покупке жилья

3
  • 23.12.2025, 11:46
  • 1,100
Эксперты описали способ обезопасить себя.

Конфликт между покупателями вторичной недвижимости и продавцами, решившимися на продажу квартиры под давлением мошенников, стал одной из самых обсуждаемых тем. Самый известный пример — история с квартирой российской певицы Ларисы Долиной.

В Беларуси тоже хватает обманутых людей. Юрист и специалист Комитета судебных экспертиз рассказали, сработает ли «схема Долиной» в нашей стране и как обезопасить себя.

Перед покупкой квартиры или другой недвижимости в Беларуси потенциальный покупатель может обезопасить себя, заказав проверку продавца на сделкоспособность. Этот вид экспертизы проводят в областных управлениях или в Минском городском управлении судебно-психиатрических экспертиз.

По словам судебного медицинского эксперта психиатра Николая Кравцова, такую проверку можно проводить при любом юридически значимом действии — продаже квартиры, автомобиля, заключении брачного договора или договора ренты. Цель экспертизы — убедиться, что человек в состоянии самостоятельно принимать решения и понимать последствия сделки.

Процедура начинается со сбора документов, перечень которых подбирается индивидуально для каждого человека.

— Чаще всего это выписка из поликлиники, справки из Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии, а также из наркологического центра. Если человек в каком-либо из этих учреждений наблюдался, ему должен быть поставлен диагноз, — объяснил Кравцов.

Стоимость проверки зависит от объема исследования и числа привлекаемых специалистов и в среднем составляет около 1500 рублей.

В назначенный день человека принимает комиссия, обычно состоящая из трех психиатров и двух психологов. Эксперты оценивают текущее психическое состояние человека, его способность принимать решения и понимать последствия сделки.

— Не существует психических расстройств, при которых человека автоматически признают несделкоспособным. Мы проверяем состояние человека здесь и сейчас, под конкретную сделку. Решение принимается исходя из объективных факторов, — отмечает Кравцов.

Помимо психического состояния, специалисты анализируют мотивацию человека. Психолог выясняет, зачем совершается сделка, рассматривает ли человек альтернативы и способен ли здраво оценивать ситуацию.

— Психиатр может заметить, что определенное расстройство способно привести к когнитивным проблемам: человек становится доверчивым, легко внушаемым. Все это отражается в заключении экспертизы, — добавил Кравцов.

Результаты экспертизы готовятся в течение 30 дней, что создает дополнительную защиту для покупателей от недействительных сделок и мошенничества.

С юридической точки зрения попытки заработать на «схеме Долиной» сталкиваются с серьезными препятствиями. В Гражданском кодексе прописаны нормы, позволяющие признавать сделки недействительными, если они совершены под влиянием обмана (статья 180 ГК). Однако, как отмечает юрист по сделкам с недвижимостью Анастасия Мартьянова, вероятность успешного повторения такой схемы в Беларуси существенно ниже.

— У добросовестного приобретателя имущество может быть истребовано только если оно выбыло помимо воли собственника. Совершение сделок под воздействием так называемых телефонных мошенников трактуется как отчуждение по воле, пусть и совершенное под влиянием, — поясняет Мартьянова.

Кроме того, в Беларуси большинство крупных сделок проходит через нотариусов или регистраторов, что создает документальную доказательную базу: заявления, подписи, устные подтверждения, видеозаписи. Эти доказательства существенно затрудняют попытки оспорить сделку, опираясь только на голословные утверждения о мошенничестве.

