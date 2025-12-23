В Польше будут судить визовых посредников 23.12.2025, 11:58

Среди их клиентов и белорусы.

В Быдгоще будут судить участников группы, оформлявшей фиктивные документы о трудоустройстве иностранцев. На их основании более 7 тыс. человек, в том числе граждане Беларуси, получили польские рабочие визы.

«Помогаторам» грозит до восьми лет заключения. О деле рассказали в Окружной прокуратуре Быдгоща, сообщает Most.

Обвинения предъявлены 11 участникам преступной группы, действовавшей в 2019-2022 годах. По данным следствия, они подали в польские госорганы более 12 тыс. заявлений и деклараций, содержащих ложную информацию. На основании этих документов польские консульства выдали более 7 тыс. виз.

Клиентами быдгощских визовых посредников были граждане около 30 стран из Европы, Азии и Африки. В их числе и беларусы.

Чтобы оформить желаемые документы, посредники через доверенный профиль (Profil Zaufany) регистрировали на вымышленные адреса общества с ограниченной ответственностью. А потом от имени липовых фирм обращались в повятовые управления труда, а также в Куявско-Поморскую воеводскую администрацию за разрешениями на трудоустройство иностранцев.

Кроме того, обвиняемые использовали в заявлениях данные реально существующих фирм из Куявско-Поморского воеводства. Они указывали адреса компаний, тип работы, которую якобы собирались выполнять иностранцы, а также почасовые ставки. Во время следствия выяснилось, что эти фирмы не приглашали иностранцев, данные которых фигурировали в заявлениях.

17 декабря Окружная прокуратура Быдгоща передала акт обвинения в Окружной суд. «Помогаторов» обвиняют в участии в организованной преступной группе, а также в организации нелегального пересечения польской границы. Некоторые из них находятся под арестом. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com