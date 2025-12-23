закрыть
23 декабря 2025, вторник, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше будут судить визовых посредников

  • 23.12.2025, 11:58
В Польше будут судить визовых посредников

Среди их клиентов и белорусы.

В Быдгоще будут судить участников группы, оформлявшей фиктивные документы о трудоустройстве иностранцев. На их основании более 7 тыс. человек, в том числе граждане Беларуси, получили польские рабочие визы.

«Помогаторам» грозит до восьми лет заключения. О деле рассказали в Окружной прокуратуре Быдгоща, сообщает Most.

Обвинения предъявлены 11 участникам преступной группы, действовавшей в 2019-2022 годах. По данным следствия, они подали в польские госорганы более 12 тыс. заявлений и деклараций, содержащих ложную информацию. На основании этих документов польские консульства выдали более 7 тыс. виз.

Клиентами быдгощских визовых посредников были граждане около 30 стран из Европы, Азии и Африки. В их числе и беларусы.

Чтобы оформить желаемые документы, посредники через доверенный профиль (Profil Zaufany) регистрировали на вымышленные адреса общества с ограниченной ответственностью. А потом от имени липовых фирм обращались в повятовые управления труда, а также в Куявско-Поморскую воеводскую администрацию за разрешениями на трудоустройство иностранцев.

Кроме того, обвиняемые использовали в заявлениях данные реально существующих фирм из Куявско-Поморского воеводства. Они указывали адреса компаний, тип работы, которую якобы собирались выполнять иностранцы, а также почасовые ставки. Во время следствия выяснилось, что эти фирмы не приглашали иностранцев, данные которых фигурировали в заявлениях.

17 декабря Окружная прокуратура Быдгоща передала акт обвинения в Окружной суд. «Помогаторов» обвиняют в участии в организованной преступной группе, а также в организации нелегального пересечения польской границы. Некоторые из них находятся под арестом. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко