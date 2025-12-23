В Польше будут судить визовых посредников
- 23.12.2025, 11:58
Среди их клиентов и белорусы.
В Быдгоще будут судить участников группы, оформлявшей фиктивные документы о трудоустройстве иностранцев. На их основании более 7 тыс. человек, в том числе граждане Беларуси, получили польские рабочие визы.
«Помогаторам» грозит до восьми лет заключения. О деле рассказали в Окружной прокуратуре Быдгоща, сообщает Most.
Обвинения предъявлены 11 участникам преступной группы, действовавшей в 2019-2022 годах. По данным следствия, они подали в польские госорганы более 12 тыс. заявлений и деклараций, содержащих ложную информацию. На основании этих документов польские консульства выдали более 7 тыс. виз.
Клиентами быдгощских визовых посредников были граждане около 30 стран из Европы, Азии и Африки. В их числе и беларусы.
Чтобы оформить желаемые документы, посредники через доверенный профиль (Profil Zaufany) регистрировали на вымышленные адреса общества с ограниченной ответственностью. А потом от имени липовых фирм обращались в повятовые управления труда, а также в Куявско-Поморскую воеводскую администрацию за разрешениями на трудоустройство иностранцев.
Кроме того, обвиняемые использовали в заявлениях данные реально существующих фирм из Куявско-Поморского воеводства. Они указывали адреса компаний, тип работы, которую якобы собирались выполнять иностранцы, а также почасовые ставки. Во время следствия выяснилось, что эти фирмы не приглашали иностранцев, данные которых фигурировали в заявлениях.
17 декабря Окружная прокуратура Быдгоща передала акт обвинения в Окружной суд. «Помогаторов» обвиняют в участии в организованной преступной группе, а также в организации нелегального пересечения польской границы. Некоторые из них находятся под арестом. Им грозит до восьми лет лишения свободы.