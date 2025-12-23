закрыть
Пресс-служба МИД Беларуси выдала безумный текст

4
  • 23.12.2025, 12:04
  • 1,486
Пресс-служба МИД Беларуси выдала безумный текст

Белая горячка или эксперименты с ИИ?

Неофициальный Telegram-канал пресс-службы МИД Беларуси выдал странное сообщение, которое больше похоже на бессвязный бред.

«Оракул замер в раздумьях Чувствуете? В воздухе витает легкое напряжение, будто перед важным объявлением. Наши источники в коридорах МИД притихли. Тишина — самая громкая из новостей. Оракул предсказывает: все останется тем же, но станет четче. Не будет требоваться расшифровки шепотов. Ждем. И слушаем тишину. Она бывает красноречивее слов», — пишет Telegram-канал.

Возможно, текст от неофициального Telegram-канала пресс-службы белорусской дипломатии был создан с помощью ChatGPT. Впрочем, какой МИД, такие и тексты.

