На рынке недвижимости в Беларуси зафиксировали начало обвала

В чем дело?

На рынке недвижимости появились признаки обвала, считает эксперт Николай Тукин. По его словам, это заметно по количеству сделок, которое сокращается. А вот падения цен из-за подобной ситуации пока не наблюдается.

«Можно сказать, что на рынке началось что-то уже более интересное, чем просто ежемесячное повышение цен, которое мы наблюдали последние месяцы. А началось у нас что-то похожее на обвал, — отмечает аналитик. — Но пока, конечно, не по ценам, как, наверное, все захотели, а только по сделкам».

По его мнению, сокращение количества продаж «о чем-то уже говорит».

«Я думаю, что рынок просто уже охреневает от того, куда эти цены зашкалили. Ну и большинство людей уже просто не может себе позволить эти цены, ну или просто их не очень понимает, — добавляет аналитик. — Ну или, конечно, есть вариант, что все сделки просто перешли на октябрь, где был такой типа подъем».

Аналитик предлагает посмотреть, чем закончится этот год. «Но пока ноябрьские данные говорят нам о том, что вполне возможно, что мы на пороге грандиозного шухера в недвижимости», — резюмировал эксперт.

