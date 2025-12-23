закрыть
23 декабря 2025
По Украине ударили 600 российских дронов и десятки ракет

  23.12.2025, 12:29
Циничный удар накануне Рождества.

В ночь на вторник, 23 декабря, страна-агрессор Россия применила для массированной атаки по Украине более 600 беспилотников и десятки ракет.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула она.

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. По всей территории страны применяются графики аварийных отключений.

Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщила Свириденко.

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро — крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом — западные области Украины и объекты энергетики.

