По Украине ударили 600 российских дронов и десятки ракет

По Украине ударили 600 российских дронов и десятки ракет7
- 23.12.2025, 12:29
- 3,726
Циничный удар накануне Рождества.
В ночь на вторник, 23 декабря, страна-агрессор Россия применила для массированной атаки по Украине более 600 беспилотников и десятки ракет.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула она.
В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. По всей территории страны применяются графики аварийных отключений.
Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщила Свириденко.
В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро — крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом — западные области Украины и объекты энергетики.