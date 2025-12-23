По Украине ударили 600 российских дронов и десятки ракет 7 23.12.2025, 12:29

3,726

Циничный удар накануне Рождества.

В ночь на вторник, 23 декабря, страна-агрессор Россия применила для массированной атаки по Украине более 600 беспилотников и десятки ракет.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула она.

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. По всей территории страны применяются графики аварийных отключений.

Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщила Свириденко.

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро — крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом — западные области Украины и объекты энергетики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com