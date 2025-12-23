Политзаключенного Дениса Ивашина отправили в ШИЗО 1 23.12.2025, 12:35

1,362

Денис Ивашин

Об этом сообщила его жена.

Политзаключенного журналиста Дениса Ивашина, вероятно, отправили в ШИЗО.

Об этом сообщила его жена Ольга.

От Дениса регулярно приходят письма, однако уже 15 дней родные ничего от него не получали.

«Самай верагоднай прычынай зьяўляецца тое, што, пакуль мы радаваліся вызваленьню іншых палітвязьняў, наш ваяр знаходзіўся (і, імаверна, перабывае там дагэтуль) ў ШЫЗА», — пишет Ольга.

Напомним, что 14 сентября 2022 года суд в Гродно приговорил Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению в «незаконном сборе информации о частной жизни» (статья 179 УК) и «измене государству» (часть 1 статьи 356 УК).

