23 декабря 2025, вторник, 13:49
Гиркин предрек России экономический коллапс

9
  • 23.12.2025, 12:48
  • 4,194
Гиркин предрек России экономический коллапс
Игорь Гиркин (Стрелков)

Ситуация напоминает 1916-1917 годы.

Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) уверен, что уже во второй половине 2026 года Россия столкнется с экономическим и социальным коллапсом. Ситуация в экономике России намного хуже, чем на фронте, пишет «Диалог».

Он отметил, что ситуация, с которой столкнулась Россия, напоминает 1916-1917 годы. Это прямая отсылка к Февральской революции, по итогу которой Российская империя прекратила свое существование и потеряла большие территории.

«Сейчас экономические новости хуже, чем новости с фронта… Экономика мирного времени более не способна справляться с полноценными военными нагрузками… Полагаю, во 2-м - 3-м кварталах будущего года у нас начнется что-то близкое к экономическому коллапсу, постоянно нарастающему, который, понятное дело, вскоре вызовет коллапс социальный», — написал Стрелков.

Он уверен, что в Кремле эти печальные перспективы понимают, в связи с чем пытаются пойти на договоренности с Соединенными Штатами. Z-пропагандист предупредил, что на 5-м году войны России придется забыть о стабильности, страна сильно изменится.

