закрыть
23 декабря 2025, вторник, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС

  • 23.12.2025, 13:03
  • 1,282
Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС
«Касивадзаки-Карива»
Фото: Reuters

Спустя почти 15 лет после Фукусимы.

Япония сделала решающий шаг к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции — «Касивадзаки-Карива», почти через 15 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1». Региональное собрание префектуры Ниигата в понедельник выразило вотум доверия губернатору Хидэе Ханадзуми, который поддержал перезапуск станции, тем самым фактически открыв путь к ее повторному вводу в эксплуатацию, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

АЭС «Касивадзаки-Карива», расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, была остановлена после землетрясения и цунами 2011 года, приведших к крупнейшей ядерной катастрофе со времен Чернобыля. Тогда Япония закрыла все 54 реактора, а впоследствии постепенно возобновила работу лишь части из них.

Станцией управляет компания TEPCO — та же, что эксплуатировала аварийную «Фукусиму». Это вызывает серьезные опасения у местных жителей. Согласно опросу, опубликованному в октябре, около 60% жителей Ниигаты считают, что условия для перезапуска не выполнены, а почти 70% не доверяют TEPCO.

Несмотря на протесты и критику, правительство Японии рассматривает атомную энергетику как ключевой элемент энергетической безопасности. Первый реактор мощностью 1,36 ГВт может быть запущен уже в 2025 году, что позволит увеличить энергоснабжение Токийского региона примерно на 2%.

Власти подчеркивают, что новые меры безопасности не позволят повторения трагедий, подобных Фукусиме или Чернобылю. Однако противники атомной энергетики напоминают, что даже спустя десятилетия последствия таких катастроф остаются болезненными для людей и окружающей среды.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта