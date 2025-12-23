Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС 23.12.2025, 13:03

1,282

«Касивадзаки-Карива»

Фото: Reuters

Спустя почти 15 лет после Фукусимы.

Япония сделала решающий шаг к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции — «Касивадзаки-Карива», почти через 15 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1». Региональное собрание префектуры Ниигата в понедельник выразило вотум доверия губернатору Хидэе Ханадзуми, который поддержал перезапуск станции, тем самым фактически открыв путь к ее повторному вводу в эксплуатацию, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

АЭС «Касивадзаки-Карива», расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, была остановлена после землетрясения и цунами 2011 года, приведших к крупнейшей ядерной катастрофе со времен Чернобыля. Тогда Япония закрыла все 54 реактора, а впоследствии постепенно возобновила работу лишь части из них.

Станцией управляет компания TEPCO — та же, что эксплуатировала аварийную «Фукусиму». Это вызывает серьезные опасения у местных жителей. Согласно опросу, опубликованному в октябре, около 60% жителей Ниигаты считают, что условия для перезапуска не выполнены, а почти 70% не доверяют TEPCO.

Несмотря на протесты и критику, правительство Японии рассматривает атомную энергетику как ключевой элемент энергетической безопасности. Первый реактор мощностью 1,36 ГВт может быть запущен уже в 2025 году, что позволит увеличить энергоснабжение Токийского региона примерно на 2%.

Власти подчеркивают, что новые меры безопасности не позволят повторения трагедий, подобных Фукусиме или Чернобылю. Однако противники атомной энергетики напоминают, что даже спустя десятилетия последствия таких катастроф остаются болезненными для людей и окружающей среды.

