СК возглавил офицер КГБ Бычек.

Лукашенко назначил нового генпрокурора и председателя СК. Генпрокуратуру возглавит Дмитрий Гора, председателем Следственного комитета станет Константин Бычек, пишет пресс-служба диктатора.

Дмитрий Гора ранее возглавлял Следственный комитет (с марта 2021 года).

Константин Бычек ранее руководил следственным управлением КГБ.

Ранее должность генпрокурора Беларуси занимал Андрей Швед, 19 декабря он возглавил Верховный суд Беларуси.

