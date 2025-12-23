Новая тактика Украины Алексей Копытько

23.12.2025, 13:28

1,468

Оккупантов решили запутать.

Налицо новая тактика Сил обороны Украины: они решили запутать противника.

1. ССО внезапно нанесли удар по нефтедобывающей платформе на месторождении им. В.Филановского компании «Лукойл» в северной части Каспийского моря. Ранее эту платформу, а также соседние месторождения последовательно атаковали дроны ЦСО «А» СБУ.

У ССО своя изюминка — они атакуют российские корабли в неочевидных местах. Ранее они дотянулись до МРК проекта 21631 «Буян-М» (носитель «калибров»), совершавшего переход через Онежское озеро (!). Совсем недавно атаковали на Каспии два сухогруза, задействованных в военной логистике с Ираном.

Теперь вот поразили патрульный корабль проекта 22460 «Охотник» в Каспийском море. Этот корабль, видимо, ждал дроны СБУ, а прилетели дроны ССО, к чему он оказался морально не готов. Т.е., российские корабли вместо охраны вверенного района теперь с трудом охраняют сами себя.

2. СБУ тем временем решила добавить огня в Крыму, где системно работает ГУР. В ночь на 18 декабря Служба подготовила себе фронт работ в Севастополе, на аэродроме Бельбек. В частности — вынесли несколько РЛС, ослепили С-400 и выбили «Панцирь — С2».

А в ночь на 20 декабря ЦСО «А» поразил на Бельбеке два истребителя Су-27. Это не новая, но проверенная временем и работящая техника, которая закрывала свою часть в обороне (ПВО/ПРО) оккупационных войск. Также дотянулись до диспетчерской башни, что затруднит управление полётами.

Что характерно — один из самолётов уже был готов к вылету, находился на рулёжной дорожке. Неделю назад ГУР поразил транспортник Ан-26 в Каче на взлётной полосе. Т.е., скорость обнаружения и атаки сократилась.

Повторюсь — это Севастополь. Там выстроена мощнейшая оборона. Как видим — не особо помогает, и явно будет продолжение.

Такое впечатление, что Малюк, Буданов и командующий ССО Александр Трепак играют в рапид российской авиацией и кораблями. Согласно этой логике, сейчас ГУР должен «походить» каким-то российским судном.

Тот случай, когда болеем за все наши команды.

Алексей Копытько, Telegram

