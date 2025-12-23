закрыть
23 декабря 2025, вторник, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Расписание белорусских богослужений на Рождество в Польше

  • 23.12.2025, 13:29
Расписание белорусских богослужений на Рождество в Польше

Святые Мессы пройдут минимум в шести городах.

Расписание Святых Месс на праздники Рождества в белорусских общинах Польши публикует Catholic.by.

Варшава — парафия св. Фаустины, Żuromińska 2 (Bródno) — приходской дом (желтое здание справа от костела)

25 декабря — Св. Месса в 10:30.

26 декабря — Св. Месса в 10:30.

28 декабря — Св. Месса в 10:30, после — совместное колядование.

Варшава — парафия св. Александра, pl. Trzech Krzyży

24 декабря — Св. Месса Пастерка в 22:00 в верхнем костеле.

Варшава — греко-католическая община — костел св. Бенона, Piesza 1

24 декабря — Вигилия в 17:00.

25 декабря — праздничная Литургия в 10:00.

Краков — парафия св. Стефана, Sienkiewicza 19

24 декабря — совместное празднование вигилийного вечера Рождества Христова в 20:00 в приходском доме (класс на первом этаже), после Св. Месса Пастерка в 00:00 совместно с польским приходом.

25 декабря — Св. Месса в 15:30 на белорусском языке.

26 декабря — приходское торжество св. Стефана — св. Месса на польском языке в 11:00, которую возглавит кардинал Станислав Дивиш, бывший секретарь Папы Иоанна Павла II.

Гданьск

24 декабря — вигилийный ужин в 18:00 в приходском доме, после Св. Месса Пастерка в 21:00 — парафия Пресвятой Девы Марии Матери Костела и св. Екатерины Шведской, Marynarki Polskiej 148B.

25 декабря — Св. Месса в 14:30 в костеле св. Иосифа, Elżbietańska 9/10.

Познань — парафия Пресвятейшего Сердца Господа Иисуса и Матери Божьей Утешительницы, Szewska 18

24 декабря — вигилийный ужин в 18:00, после Св. Месса Пастерка в 22:00 совместно с польским приходом.

25 декабря — Св. Месса в 11:00, после совместное (польско-белорусско-украинское) празднование.

28 декабря — Св. Месса в 12:30 с обновлением супружеских обетов, после в 13:30 рождественский концерт Сергея Черняка.

Лодзь — парафия св. Иосифа, Ogrodowa 22

24 декабря — вигилийный ужин в 18:00; после Св. Месса Пастерка в 00:00 совместно с польским приходом.

25 декабря — Св. Месса в 13:15, после — совместное празднование.

Вроцлав — парафия св. Георгия Мученика и Воздвижения Св. Креста, Biegła 3

25 декабря — Св. Месса в 15:00, после совместное празднование.

Белосток — парафия Матери Божьей из Гваделупы, Wrocławska 8

25 декабря — Св. Месса в 13:00, после — оплатная встреча. Во время Мессы выступит дуэт «Поўня».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта