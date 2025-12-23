Расписание белорусских богослужений на Рождество в Польше
- 23.12.2025, 13:29
Святые Мессы пройдут минимум в шести городах.
Расписание Святых Месс на праздники Рождества в белорусских общинах Польши публикует Catholic.by.
Варшава — парафия св. Фаустины, Żuromińska 2 (Bródno) — приходской дом (желтое здание справа от костела)
25 декабря — Св. Месса в 10:30.
26 декабря — Св. Месса в 10:30.
28 декабря — Св. Месса в 10:30, после — совместное колядование.
Варшава — парафия св. Александра, pl. Trzech Krzyży
24 декабря — Св. Месса Пастерка в 22:00 в верхнем костеле.
Варшава — греко-католическая община — костел св. Бенона, Piesza 1
24 декабря — Вигилия в 17:00.
25 декабря — праздничная Литургия в 10:00.
Краков — парафия св. Стефана, Sienkiewicza 19
24 декабря — совместное празднование вигилийного вечера Рождества Христова в 20:00 в приходском доме (класс на первом этаже), после Св. Месса Пастерка в 00:00 совместно с польским приходом.
25 декабря — Св. Месса в 15:30 на белорусском языке.
26 декабря — приходское торжество св. Стефана — св. Месса на польском языке в 11:00, которую возглавит кардинал Станислав Дивиш, бывший секретарь Папы Иоанна Павла II.
Гданьск
24 декабря — вигилийный ужин в 18:00 в приходском доме, после Св. Месса Пастерка в 21:00 — парафия Пресвятой Девы Марии Матери Костела и св. Екатерины Шведской, Marynarki Polskiej 148B.
25 декабря — Св. Месса в 14:30 в костеле св. Иосифа, Elżbietańska 9/10.
Познань — парафия Пресвятейшего Сердца Господа Иисуса и Матери Божьей Утешительницы, Szewska 18
24 декабря — вигилийный ужин в 18:00, после Св. Месса Пастерка в 22:00 совместно с польским приходом.
25 декабря — Св. Месса в 11:00, после совместное (польско-белорусско-украинское) празднование.
28 декабря — Св. Месса в 12:30 с обновлением супружеских обетов, после в 13:30 рождественский концерт Сергея Черняка.
Лодзь — парафия св. Иосифа, Ogrodowa 22
24 декабря — вигилийный ужин в 18:00; после Св. Месса Пастерка в 00:00 совместно с польским приходом.
25 декабря — Св. Месса в 13:15, после — совместное празднование.
Вроцлав — парафия св. Георгия Мученика и Воздвижения Св. Креста, Biegła 3
25 декабря — Св. Месса в 15:00, после совместное празднование.
Белосток — парафия Матери Божьей из Гваделупы, Wrocławska 8
25 декабря — Св. Месса в 13:00, после — оплатная встреча. Во время Мессы выступит дуэт «Поўня».