Фиаско российской авиации 1 23.12.2025, 13:44

Власти РФ не нашли деньги на строительство почти 1500 гражданских судов.

В России к 2035 году планируется построить 2062 новых гражданских судна, однако почти для 1500 из них финансирование до сих пор не определено. Это следует из актуализированного правительством перспективного плана гражданского судостроения, рассказали «Ведомостям» знакомые с документом источники. По их словам, всего власти готовы выделить из бюджета 1,14 трлн руб. на строительство 593 судов. Однако этой суммы не хватит на их выпуск: 1,87 трлн руб. из собственных средств должны вложить компании-заказчики, а еще 290 млрд руб. поступят через лизинговые программы. На данный момент контракты заключены на строительство 358 судов, 79 контрактов пока не подтверждены заказчиками, а еще 71 — уже выполнен.

В частности, план правительства предполагает строительство 115 судов ледового класса для Северного морского пути (СМП). Пять из них на данный момент строятся. По программе инвестиционных квот («квоты под киль» — выдача разрешений на добычу рыбы или морских биоресурсов в обмен на инвестиции в новые суда) обеспечено строительство 107 судов в рамках первого этапа и 34 судов в рамках второго, следует из данных Росрыболовства. Пока построено 48 судов, 46 из которых — по первому этапу программы, пояснил источник «Ведомостей». По его данным, всего в рамках обоих этапов платежеспособным спросом обеспечено строительство 67 судов общей стоимостью более 278 млрд руб.

Кроме того, обеспечено строительство 111 грузовых судов класса «река — море» стоимостью более 123 млрд руб. В их числе и те, которые строятся в рамках программ льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и «Машпромлизинга». Такие суда используются для поставок российской продукции на экспорт, в том числе по международному транспортному коридору Север — Юг.

Ранее правительство почти вдвое сократило финансирование программы льготного лизинга гражданских судов на 2023–2028 годы — до 134,85 млрд руб. Количество судов, которые будут построены на российских верфях по этой программе, уменьшено с 260 до 219. Из списка были исключены дорогие по стоимости проекты — крупнотоннажные суда, контейнеровозы, суда на подводных крыльях «Валдай-45Р», пассажирские суда «Белуга», а также рыболовные траулеры проекта 82185А и танкеры RST-27.

Основной проблемой строительства гражданских судов в России остается высокая стоимость. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, она в 2,5–3 раза выше, чем в Китае. Это результат низкой производительности труда и масштабного отставания в уровне автоматизации и роботизации, а также высокой стоимости капитала и рабочей силы. Поэтому, по словам эксперта, любое массовое строительство судов в Китае «может полностью похоронить российское судостроение».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com