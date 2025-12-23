закрыть
23 декабря 2025, вторник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США нанесли удар еще по одному судну в Тихом океане

1
  • 23.12.2025, 13:58
  • 1,556
США нанесли удар еще по одному судну в Тихом океане

Оно связано с наркоторговцами.

Южное командование Вооруженных сил США заявило об ударе по судну в восточной части Тихого океана 22 декабря по указанию главы Пентагона Пита Хегсета.

«Объединённая оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по малозаметному судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими, в международных водах. Разведка подтвердила, что малозаметное судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится на странице командования в социальной сети X.

В командовании отметили, что в результате удара погиб один человек, американские военные не пострадали, сообщает «Настоящее Время».

По данным Русской службы Би-би-си, с сентября 2025 года США поразили в Карибском море более 20 судов, которые, по мнению властей страны, перевозили наркотики. В результате атак погибли по меньшей мере 88 человек.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта