США нанесли удар еще по одному судну в Тихом океане

США нанесли удар еще по одному судну в Тихом океане1
- 23.12.2025, 13:58
- 1,556
Оно связано с наркоторговцами.
Южное командование Вооруженных сил США заявило об ударе по судну в восточной части Тихого океана 22 декабря по указанию главы Пентагона Пита Хегсета.
«Объединённая оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по малозаметному судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими, в международных водах. Разведка подтвердила, что малозаметное судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится на странице командования в социальной сети X.
В командовании отметили, что в результате удара погиб один человек, американские военные не пострадали, сообщает «Настоящее Время».
По данным Русской службы Би-би-си, с сентября 2025 года США поразили в Карибском море более 20 судов, которые, по мнению властей страны, перевозили наркотики. В результате атак погибли по меньшей мере 88 человек.