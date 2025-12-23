В Беларуси начались продажи обновленного китайского кроссовера Dongfeng T5 EVO 23.12.2025, 14:04

1,706

Что по цене?

Dongfeng объявил о старте продаж в Беларуси обновленного кроссовера T5 EVO. Автомобиль получил новый более спортивный внешний вид, которым занималась команда дизайнеров под руководством Кристофера Зарленга, ранее работавшего на General Motors и Ford.

Dongfeng T5 EVO относится к линейке Forthing. Автомобиль оснащен 197-сильным двигателем Mitsubishi 4A95TD, который работает в паре с 7-диапазонной автоматической коробкой передач.

Водитель сможет воспользоваться двухуровневым выбором режимов вождения: можно остановиться на одном из трех вариантов настройки руля (Normal, Comfort или Sport) и двигателя (Normal, Eco или Sport).

Стоимость авто — 74 900 рублей.

