В Беларуси начались продажи обновленного китайского кроссовера Dongfeng T5 EVO
- 23.12.2025, 14:04
- 1,706
Что по цене?
Dongfeng объявил о старте продаж в Беларуси обновленного кроссовера T5 EVO. Автомобиль получил новый более спортивный внешний вид, которым занималась команда дизайнеров под руководством Кристофера Зарленга, ранее работавшего на General Motors и Ford.
Dongfeng T5 EVO относится к линейке Forthing. Автомобиль оснащен 197-сильным двигателем Mitsubishi 4A95TD, который работает в паре с 7-диапазонной автоматической коробкой передач.
Водитель сможет воспользоваться двухуровневым выбором режимов вождения: можно остановиться на одном из трех вариантов настройки руля (Normal, Comfort или Sport) и двигателя (Normal, Eco или Sport).
Стоимость авто — 74 900 рублей.