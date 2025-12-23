закрыть
23 декабря 2025, вторник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начались продажи обновленного китайского кроссовера Dongfeng T5 EVO

  • 23.12.2025, 14:04
  • 1,706
В Беларуси начались продажи обновленного китайского кроссовера Dongfeng T5 EVO

Что по цене?

Dongfeng объявил о старте продаж в Беларуси обновленного кроссовера T5 EVO. Автомобиль получил новый более спортивный внешний вид, которым занималась команда дизайнеров под руководством Кристофера Зарленга, ранее работавшего на General Motors и Ford.

Dongfeng T5 EVO относится к линейке Forthing. Автомобиль оснащен 197-сильным двигателем Mitsubishi 4A95TD, который работает в паре с 7-диапазонной автоматической коробкой передач.

Водитель сможет воспользоваться двухуровневым выбором режимов вождения: можно остановиться на одном из трех вариантов настройки руля (Normal, Comfort или Sport) и двигателя (Normal, Eco или Sport).

Стоимость авто — 74 900 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта