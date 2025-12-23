Топ-4 фильма, которые стоит посмотреть на Рождество
- 23.12.2025, 14:17
Они помогут создать праздничное настроение.
Кое-кто считает, что пересматривать фильмы по несколько раз — странно. Другие наоборот получают от этого настоящее удовольствие. Мол, возвращение к истокам — особый ритуал, вызывающий приятные воспоминания. Если это ваш случай, «Фокус» просит ознакомиться с его замечательным новогодним киномарафоном.
«Рождественская история» (2009)
рейтинг iMDB — 6.8
Анимированная адаптация классического произведения Чарльза Диккенса от студии Disney. Перед нами возникает атмосфера Викторианской Англии и история Эбенизера Скруджа, к которому из-за его жестокости и жадности наведались три духа Рождества.
Зрители станут свидетелями перерождения главного героя, когда ему дают возможность вернуться в прошлое и посмотреть на себя со стороны, а потом оценить настоящее и увидеть страшное будущее.
В 2009 это был самый дорогой проект Disney, на который студия потратила более 200 млн. Значительная часть суммы ушла на дорогостоящую технологию съемки motion capture (все герои играли свои роли в специальных костюмах с захватом движений, а с помощью CGI добавлять декорации и все остальное).
«Крампус» (2015)
рейтинг iMDB — 6.2
"Крампус пришел не награждать, а наказывать. Не раздавать, а забирать!" — эта цитата из фильма запечатлелась в моей памяти еще с подросткового возраста, кажется, на всю жизнь.
Видим экранизацию европейского языческого фольклора о Крампусе — рогатом существе, которое наказывает детей во время праздников.
«Реальная любовь» (2003)
рейтинг iMDB — 7.5
"Любовь среди нас", — говорит нам эта невероятная романтическая комедия. Фильм показывает различные формы любви: от счастливой и искренней до мучительной и сложной.
Зрителям покажут историю жены, которая узнает об измене мужа; застенчивой девушки, безумно влюбленной в своего коллегу; мужчины, влюбленного в жену своего друга. И это лишь часть из девяти сюжетных линий, переплетающихся в финале. Они доказывают, что любовь присутствует в жизни каждого из нас.
«Отпуск по обмену» (2006)
рейтинг iMDB — 7.5
Еще одна классика среди зимних романтических комедий. Две героини, разочарованные в личной жизни, решаются на смелый шаг и спонтанно обмениваются домами на Рождество. Одна уезжает в Лондон, другая — в Лос-Анджелес.
Девушки переосмыслят свою жизнь и ценности. Каждая из них, кроме отдыха, найдет то, чего ей так не хватало: кто-то любовь, а кто-то — покой. Фильм об эмоциональном восстановлении, поиске себя, магии Рождества и любви.
Невероятная музыка Ганса Циммера дополнит впечатление и сделает просмотр фильма еще более трогательным.