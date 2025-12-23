закрыть
23 декабря 2025, вторник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топ-4 фильма, которые стоит посмотреть на Рождество

  • 23.12.2025, 14:17
  • 1,598
Топ-4 фильма, которые стоит посмотреть на Рождество

Они помогут создать праздничное настроение.

Кое-кто считает, что пересматривать фильмы по несколько раз — странно. Другие наоборот получают от этого настоящее удовольствие. Мол, возвращение к истокам — особый ритуал, вызывающий приятные воспоминания. Если это ваш случай, «Фокус» просит ознакомиться с его замечательным новогодним киномарафоном.

«Рождественская история» (2009)

рейтинг iMDB — 6.8

Анимированная адаптация классического произведения Чарльза Диккенса от студии Disney. Перед нами возникает атмосфера Викторианской Англии и история Эбенизера Скруджа, к которому из-за его жестокости и жадности наведались три духа Рождества.

Зрители станут свидетелями перерождения главного героя, когда ему дают возможность вернуться в прошлое и посмотреть на себя со стороны, а потом оценить настоящее и увидеть страшное будущее.

В 2009 это был самый дорогой проект Disney, на который студия потратила более 200 млн. Значительная часть суммы ушла на дорогостоящую технологию съемки motion capture (все герои играли свои роли в специальных костюмах с захватом движений, а с помощью CGI добавлять декорации и все остальное).

«Крампус» (2015)

рейтинг iMDB — 6.2

"Крампус пришел не награждать, а наказывать. Не раздавать, а забирать!" — эта цитата из фильма запечатлелась в моей памяти еще с подросткового возраста, кажется, на всю жизнь.

Видим экранизацию европейского языческого фольклора о Крампусе — рогатом существе, которое наказывает детей во время праздников.

«Реальная любовь» (2003)

рейтинг iMDB — 7.5

"Любовь среди нас", — говорит нам эта невероятная романтическая комедия. Фильм показывает различные формы любви: от счастливой и искренней до мучительной и сложной.

Зрителям покажут историю жены, которая узнает об измене мужа; застенчивой девушки, безумно влюбленной в своего коллегу; мужчины, влюбленного в жену своего друга. И это лишь часть из девяти сюжетных линий, переплетающихся в финале. Они доказывают, что любовь присутствует в жизни каждого из нас.

«Отпуск по обмену» (2006)

рейтинг iMDB — 7.5

Еще одна классика среди зимних романтических комедий. Две героини, разочарованные в личной жизни, решаются на смелый шаг и спонтанно обмениваются домами на Рождество. Одна уезжает в Лондон, другая — в Лос-Анджелес.

Девушки переосмыслят свою жизнь и ценности. Каждая из них, кроме отдыха, найдет то, чего ей так не хватало: кто-то любовь, а кто-то — покой. Фильм об эмоциональном восстановлении, поиске себя, магии Рождества и любви.

Невероятная музыка Ганса Циммера дополнит впечатление и сделает просмотр фильма еще более трогательным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта