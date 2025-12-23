ISW: Обещания Путина ничего не стоят 2 23.12.2025, 14:22

2,048

Американские аналитики напомнили о Будапештском меморандуме.

Заявления Кремля о готовности не нападать на Украину, а также на страны Европы и НАТО после возможного мирного соглашения не заслуживают доверия. Россия уже не раз демонстрировала, что игнорирует международные договоренности, если они перестают соответствовать ее интересам. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Поводом для оценки стало недавнее заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который сообщил о готовности Москвы юридически закрепить обязательство не осуществлять агрессию против стран ЕС и НАТО в рамках соглашения о прекращении войны в Украине.

В ISW напомнили, что подобные обещания Россия давала и ранее. В частности, речь идет о Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому Москва обязалась уважать территориальную целостность Украины и реагировать на любые акты агрессии против нее в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. Эти обязательства, как показали события последующих лет, были грубо нарушены.

Аналитики также указывают, что Владимир Путин неоднократно менял внутреннее законодательство России под собственные политические цели. В пример приводится конституционная реформа 2020 года, позволившая ему фактически обнулить президентские сроки и сохранить власть. Такая практика, подчеркивают в ISW, наглядно демонстрирует, что как международные договоры, так и собственная конституция для Кремля не являются непреложными.

По мнению экспертов, этот опыт подтверждает: любые гарантии со стороны России без внешних механизмов контроля не имеют реальной ценности. Именно поэтому Украина нуждается в действенных и надежных гарантиях безопасности, которые смогут предотвратить повторение российской агрессии в будущем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com