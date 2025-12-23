«Вы нулем не ошиблись?» 1 23.12.2025, 14:27

Белорусов шокировала стоимость аренды дома под Минском на Новый год.

В TikTok разместили предложение аренды на Новый год дома в деревне Птичь. Как указано в объявлении, недвижимость расположена в 12 км от столицы. Стоимость аренды — 900 долларов за два дня (чуть больше 2,6 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 23 декабря), пишет «Зеркало».

Среди популярных комментариев под постом были рассуждения, что за такую сумму можно слетать на короткий отдых в Египет или Дубай. «За эти деньги на море можно съездить на недельку», — написал один из комментаторов. Также хватало шуток на тему, «почему такая дешевая аренда».

Но нашлись и те, кто считает, что если «снимать компанией из 8−10 человек, то нормальная цена». «А почему и нет? Если человек 50 и за 900 долларов, то еще нормально», — заметил один из пользователей соцсети.

Вот некоторые из комментариев под постом в TikTok:

«Вы что, с ума сошли? Я лучше на работу пойду: деньги будут целы, и еще заработаю».

«В Испании дешевле будет с подогреваемым бассейном и снегом».

«Люди с ума уже сходят от своей жадности. Не теряйте здравый смысл. 900 долларов…»

«А что так дешево?»

«Самое забавное, что в комментариях все ржут, но кто-то его снимет».

«В вашей деревне Птичь цены, конечно, дичь».

«Совсем охренели с ценами».

«Гараж можно построить на эту сумму».

«Вы нулем не ошиблись?»

«А что такое 900 долларов на компанию?»

«Его цена — 200−300 долларов, и то только за то, что в Новый год».

«Обычный дом в деревне — 900 баксов за два дня?»

«900 доларов — маловато. Если бы 901 доллар было, то снял бы».

«А почему не 1,5 тысячи долларов? Было бы оптимально и по карману всем».

«Снял на Шри-Ланке дом за 1100 долларов на два месяца, две комнаты, океан под боком. Беларусские коммерсы рулят!»

«Сняли дом на два дня за 1500 долларов».

