Лукашенко дал заднюю?

В Литве заявили, что значительная часть застрявших в Беларуси фур уже вернулась к работе.

Значительное количество ранее находившихся в Беларуси литовских фур уже вышло на маршруты. Литовские власти продолжают работу по возвращению оставшихся транспортных средств. Об этом 23 декабря заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, пишет Delfi.

«У нас есть информация, что значительное количество грузовиков уже продолжает работать, курсируя между Литвой и Беларусью. Небольшое количество все еще находится в Беларуси, мы работаем над этим, но ситуация решается постепенно», — заявила Ругинене.

Кроме того, уже несколько недель метеозонды с контрабандой не мешают работе литовских аэропортов (о последнем случае задержании из-за данного вида сигаретной контрабанды сообщалось 5 декабря). Это Ругинене связала с позитивным результатом американской дипломатии, а также работой литовских ведомств.

