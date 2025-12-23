Украинская артиллерия и дроны выходят на новый уровень 23.12.2025, 14:49

В ВСУ раскрыли детали современных разработок.

Война заставила Украину стремительно развивать собственное вооружение. В арсенале ВСУ появляются новые артиллерийские системы, ракеты и беспилотники, способные значительно повысить эффективность обороны.

Замначальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев в интервью изданию «РБК-Украина» сообщил, что украинская армия в ближайшее время получит ряд новых образцов техники, среди них:

- прицепная пушка «Марта» калибра 155 мм с длиной ствола 39 калибров и прицепная пушка калибра 105 мм, которые уже проходят испытания;

- оперативно‐тактический ракетный комплекс «Сапсан»;

- реактивная система залпового огня «Ольха»;

- противокорабельный комплекс "Нептун" с удлиненной ракетой, находящийся на финальных этапах испытаний;

- на стадии разработки находится многофункциональный ракетный комплекс, который должен стать универсальной платформой для запуска различных боеприпасов: от реактивных снарядов типа GMLRS для HIMARS до ракет разного назначения;

- среди других перспективных проектов - украинский аналог радиолокационной станции AN/TPQ‐36, способный лазерным наведением обеспечивать точность боеприпасов, и беспилотник с системой синтезированной апертуры, позволяющий вести разведку даже в условиях тумана, облачности и дождя. Также проходят тесты высокоточного боеприпаса «Барвинок‐К»;

- совершенствуется информационно‐коммуникационная система "Крапива‐Д".

Она должна обеспечить передачу данных от разведывательных средств напрямую в артиллерийские установки за считанные минуты.

Андрей Журавлев пояснил, что, например, если разведывательный дрон фиксирует цель и передает информацию на сервер, данные мгновенно обрабатываются и направляются в пушку, и артиллерия готова открыть огонь уже через две минуты.

Таким образом, время боевого цикла «обнаружил - поразил» сокращается практически до минимума, что значительно усиливает возможности украинских войск в противостоянии российской агрессии.

