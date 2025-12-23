Союзники начали считать США источником проблем 2 23.12.2025, 14:56

Фото: Getty Images

Действия Трампа меняют восприятие Америки.

Новое международное исследование POLITICO-Public First показало, что многие союзники США оценивают страну как нестабильную и создающую больше проблем, чем решений. Особенно резко это мнение выражено в Германии, Франции и Канаде. В Германии и Франции на это указывают значительные доли респондентов, а в Канаде — большинство. В Великобритании мнение более смешанное, но треть опрошенных также видит США как негативную силу на мировой арене, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

Опрос отражает реакцию на внешнюю политику президента США Дональда Трампа: резкие заявления в адрес союзников, торговые войны, изменение военной стратегии и нестандартный подход к НАТО и поддержке Украины. В Германии, например, тревогу вызывает возможное снижение американской поддержки Киева, что побудило канцлера Германии Фридриха Мерца пересмотреть бюджет на оборону и инфраструктуру.

Во Франции и Великобритании лидеры пытаются сохранить баланс: президент Франции Эммануэль Макрон использует непредсказуемость Трампа, чтобы продвигать идеи стратегической автономии Европы, а премьер Великобритании Кир Стармер сосредоточен на торговых переговорах и координации европейской позиции по Украине, избегая открытой конфронтации.

Канада столкнулась с наибольшим ухудшением отношений, связанного с торговыми войнами и резкой риторикой президента США. Экономические последствия ощущают местные компании и рабочие.

В самих США мнения разделились: почти половина американцев считают, что страна поддерживает союзников. Однако демократы, особенно сторонники бывшей кандидата в президенты Камалы Харрис, оценивают роль США гораздо более критично: почти половина считает страну негативной силой, в то время как большинство сторонников Трампа видят США как положительный фактор на мировой арене.

Действия Трампа меняют восприятие Америки среди союзников и граждан самой страны, вызывая рост скепсиса и необходимости переосмысления традиционных внешнеполитических отношений.

