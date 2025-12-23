Apple разрабатывает как минимум восемь новых iPhone
- 23.12.2025, 15:14
Что о них известно.
Следующие два года обещают стать одними из самых захватывающих для пользователей iPhone. Новый отчет The Information подробно описывает восемь новых моделей iPhone, находящихся в разработке внутри Apple, включая долгожданные iPhone Fold и iPhone 20.
Вот какие смартфоны, по данным источников, Apple представит в ближайшие два года:
- iPhone 17e – ожидается в начале 2026-го года. Это будет «постепенное обновление» по сравнению с iPhone 16e с новым модемом и поддержкой магнитной беспроводной зарядки.
- iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max – запланированы на осень 2026 года с подэкранным Face ID, камерой с переменной диафрагмой и тремя новыми цветами: фиолетовом, кофейном и бордовом.
- iPhone Fold – долгожданный складной смартфон от Apple, выход которого ожидается в следующем году.
- iPhone 18 и iPhone 18e – обновленные базовые модели, как сообщается, появятся весной 2027 года.
- iPhone Air 2 – Apple «рассматривает» возможность добавить вторую камеру и сделать ультратонкий смартфон дешевле.
- iPhone 20 – юбилейная модель к 20-летию iPhone, ориентировочно выйдет осенью 2027 года с полностью стеклянным корпусом, экраном без рамок и камерой под дисплеем.