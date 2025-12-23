Apple разрабатывает как минимум восемь новых iPhone 23.12.2025, 15:14

Что о них известно.

Следующие два года обещают стать одними из самых захватывающих для пользователей iPhone. Новый отчет The Information подробно описывает восемь новых моделей iPhone, находящихся в разработке внутри Apple, включая долгожданные iPhone Fold и iPhone 20.

Вот какие смартфоны, по данным источников, Apple представит в ближайшие два года:

- iPhone 17e – ожидается в начале 2026-го года. Это будет «постепенное обновление» по сравнению с iPhone 16e с новым модемом и поддержкой магнитной беспроводной зарядки.

- iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max – запланированы на осень 2026 года с подэкранным Face ID, камерой с переменной диафрагмой и тремя новыми цветами: фиолетовом, кофейном и бордовом.

- iPhone Fold – долгожданный складной смартфон от Apple, выход которого ожидается в следующем году.

- iPhone 18 и iPhone 18e – обновленные базовые модели, как сообщается, появятся весной 2027 года.

- iPhone Air 2 – Apple «рассматривает» возможность добавить вторую камеру и сделать ультратонкий смартфон дешевле.

- iPhone 20 – юбилейная модель к 20-летию iPhone, ориентировочно выйдет осенью 2027 года с полностью стеклянным корпусом, экраном без рамок и камерой под дисплеем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com