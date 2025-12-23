закрыть
23 декабря 2025, вторник, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Apple разрабатывает как минимум восемь новых iPhone

  • 23.12.2025, 15:14
Apple разрабатывает как минимум восемь новых iPhone

Что о них известно.

Следующие два года обещают стать одними из самых захватывающих для пользователей iPhone. Новый отчет The Information подробно описывает восемь новых моделей iPhone, находящихся в разработке внутри Apple, включая долгожданные iPhone Fold и iPhone 20.

Вот какие смартфоны, по данным источников, Apple представит в ближайшие два года:

- iPhone 17e – ожидается в начале 2026-го года. Это будет «постепенное обновление» по сравнению с iPhone 16e с новым модемом и поддержкой магнитной беспроводной зарядки.

- iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max – запланированы на осень 2026 года с подэкранным Face ID, камерой с переменной диафрагмой и тремя новыми цветами: фиолетовом, кофейном и бордовом.

- iPhone Fold – долгожданный складной смартфон от Apple, выход которого ожидается в следующем году.

- iPhone 18 и iPhone 18e – обновленные базовые модели, как сообщается, появятся весной 2027 года.

- iPhone Air 2 – Apple «рассматривает» возможность добавить вторую камеру и сделать ультратонкий смартфон дешевле.

- iPhone 20 – юбилейная модель к 20-летию iPhone, ориентировочно выйдет осенью 2027 года с полностью стеклянным корпусом, экраном без рамок и камерой под дисплеем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта