23 декабря 2025, вторник, 15:43
Россияне ограничили интернет в Крыму до конца войны

  • 23.12.2025, 15:23
Жителей полуострова призвали смириться.

В оккупированном Крыму ограничили мобильный интернет до завершения полномасштабной войны в Украине, заявил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов. «Здесь надо просто с этим смириться, включиться в другой режим работы. <…> Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму», — сказал Аксенов. По его словам, «поступить по-другому было невозможно». Он также отметил, что интернет может служить «как добрым целям, так и плохим», пишет The Moscow Times.

До этого крымский мобильный оператор «Волна» сообщил об ограничении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram, сославшись на решение Роскомнадзора. Местные власти также утверждали, что вопросы отключения мобильной связи и интернета при атаках беспилотников проходят обязательное согласование с федеральными структурами. Крым стал вторым регионом России, жителей которого оставили без мобильного интернета до конца войны. В ноябре такое решение приняли власти Ульяновской области. При этом они сослались на некое решение федерального центра о расширении «зоны безопасности» вокруг стратегических объектов.

В ходе «прямой линии» Путин заявил, что отключения мобильного интернета необходимы для обеспечения безопасности. По его словам, находящиеся за рубежом интернет-сервисы помогают противнику «выбирать целя для ударов» дронами через интернет. Но каким образом это происходит технически, не пояснил.

Мобильный интернет российские власти «глушат» с весны этого года. В основном это происходит во время налета украинских дронов, но в некоторых регионах вводятся длительные блокировки. Так, например, в Санкт-Петербурге интернет в середине декабря пропал больше чем на неделю. Отключение комментировал не губернатор 6,5-миллионного города, а глава другого субъекта — Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, «силовые структуры, исходя из оперативной обстановки», блокируют либо замедляют определенные сайты и временно ограничивают мобильную связь ради безопасности, «с учетом геополитического расположения региона».

На этом фоне Минцифры составило «белый список» сайтов, которые должны оставаться доступными во время отключения мобильного интернета. В перечень входят более 60 ресурсов и сервисов, в том числе приложения крупнейших банков, маркетплейсов, российских социальных сетей, а также сайты провластных СМИ. Однако не во всех регионах они исправно работают, из-за чего россияне лишаются возможности оплатить товары и услуги, дистанционно работать и учиться, а также перемещаться на такси и в общественном транспорте.

