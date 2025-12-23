Россияне ограничили интернет в Крыму до конца войны 23.12.2025, 15:23

Жителей полуострова призвали смириться.

В оккупированном Крыму ограничили мобильный интернет до завершения полномасштабной войны в Украине, заявил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов. «Здесь надо просто с этим смириться, включиться в другой режим работы. <…> Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму», — сказал Аксенов. По его словам, «поступить по-другому было невозможно». Он также отметил, что интернет может служить «как добрым целям, так и плохим», пишет The Moscow Times.

До этого крымский мобильный оператор «Волна» сообщил об ограничении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram, сославшись на решение Роскомнадзора. Местные власти также утверждали, что вопросы отключения мобильной связи и интернета при атаках беспилотников проходят обязательное согласование с федеральными структурами. Крым стал вторым регионом России, жителей которого оставили без мобильного интернета до конца войны. В ноябре такое решение приняли власти Ульяновской области. При этом они сослались на некое решение федерального центра о расширении «зоны безопасности» вокруг стратегических объектов.

В ходе «прямой линии» Путин заявил, что отключения мобильного интернета необходимы для обеспечения безопасности. По его словам, находящиеся за рубежом интернет-сервисы помогают противнику «выбирать целя для ударов» дронами через интернет. Но каким образом это происходит технически, не пояснил.

Мобильный интернет российские власти «глушат» с весны этого года. В основном это происходит во время налета украинских дронов, но в некоторых регионах вводятся длительные блокировки. Так, например, в Санкт-Петербурге интернет в середине декабря пропал больше чем на неделю. Отключение комментировал не губернатор 6,5-миллионного города, а глава другого субъекта — Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, «силовые структуры, исходя из оперативной обстановки», блокируют либо замедляют определенные сайты и временно ограничивают мобильную связь ради безопасности, «с учетом геополитического расположения региона».

На этом фоне Минцифры составило «белый список» сайтов, которые должны оставаться доступными во время отключения мобильного интернета. В перечень входят более 60 ресурсов и сервисов, в том числе приложения крупнейших банков, маркетплейсов, российских социальных сетей, а также сайты провластных СМИ. Однако не во всех регионах они исправно работают, из-за чего россияне лишаются возможности оплатить товары и услуги, дистанционно работать и учиться, а также перемещаться на такси и в общественном транспорте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com