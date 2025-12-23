Сколько в Беларуси случается инсультов и как изменились данные за последние годы?
Заведующий отделом неврологии и нейрохирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главный внештатный специалист по ангионеврологии Минздрава Сергей Марченко рассказал о статистике инсультов в Беларуси.
По его словам, в последние два года в республике регистрировали 41–41,5 тысячи таких случаев в год. По итогам 2025-го, как показывают предварительные данные, количество инсультов ожидается примерно таким же.
А вот во времена до пандемии коронавируса их было еще больше: с ними сталкивались более 44 тысяч человек в год.
Он отметил, что это по-прежнему патология пожилых — вопреки расхожему мнению, что инсульт якобы «молодеет». Изучение баз данных МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, а также больницы скорой медицинской помощи показало, что через них за 11 лет прошло 45 тысяч инсультов. При этом доля молодых пациентов (в возрасте 18–44 года по классификации ВОЗ) стабильна и составляет в среднем 3,7%, плюс-минус 0,5%.
— Хотя инсульт может случиться не то что у молодых — у детей, к сожалению, — уточнил Сергей Марченко.
Он напомнил основные заболевания, которые приводят к повышенному риску развития инсульта. У 95% таких пациентов есть артериальная гипертензия. Еще это атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, нарушение ритмов сердца. Кроме того, это лишний вес, гиподинамия, курение, алкоголь.