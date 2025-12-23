В чем смысл новых требований Путина? Петр Олещук

23.12.2025, 15:34

Петр Олещук

Глава Кремля вспомнил о выборах в Украине.

Во время недавней «горячей линии» с россиянами, российский диктатор ответил и на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина готова провести выборы президента, но только при условии, что на время избирательной кампании и голосования будет обеспечено прекращение огня и безопасность для граждан. Путин впервые допустил возможность отказа России от ударов по Украине на время выборов. Но только при условии, что «смогут проголосовать 5-10 миллионов граждан Украины», якобы проживающих на территории России.

Важно отметить, что Путин ранее неоднократно подчеркивал публично, что украинский президент «нелегитимный» якобы потому, что в стране не были проведены выборы в 2024 году. Именно этим Путин и мотивировал «невозможность переговоров» с Украиной.

При этом Путин умалчивал о том, почему же выборы президента не состоялись 2024 году, и что это явно связано с российской агрессией и регулярными обстрелами украинской территории. Теперь же он эту связь признал, но сразу же выдвинул условия.

Сама постановка вопроса странная. Откуда Путин взял именно 5-10 миллионов? Очевидно, он имеет в виду жителей оккупированных Россией регионов Украины, которые, как он сам утверждал ранее, сильно хотели стать россиянами. Особого цинизма этой истории добавляет то, что все годы оккупации Россия осуществляет политику террора и вытеснения по отношению к гражданам Украины, которые оказались на захваченных Россией землях. Если ты не получил российский паспорт, то тебя могли лишить медицинской помощи, или же просто депортировать из собственного дома. Подобные случаи не просто фиксировались, но и публично освещались российскими оккупационными властями.

И теперь Путин внезапно вспомнил о гражданах Украины и об их избирательном праве. Естественно, такой великий «демократ» как Путин сделал это не просто так. Тем более, что глава российского избиркома Элла Памфилова уже успела уверить всех, что они готовы организовать выборы для украинских граждан в России. Ну а как они умеют считать знают во всем мире.

Ранее Путин постоянно требовал выборов в Украине. Но как только украинские власти начали предпринимать конкретные действия для их проведения, то Путин сразу же начал выдумывать дополнительные условия.

В чем смысл новых требований Путина? По сути, он просто требует права «вбросить» 10 миллионов голосов. Недавно украинская ЦИК обнародовала данные, что избирателей в Украине (и за ее пределами) более 30 млн. человек. При явке около 70 процентов (а явка явно будет меньше, ибо проголосовать для беженцев в Европе будет не так и просто), 10 млн. голосов – это «право» назначить Президентом Украины того, кого захочет Путин.

Очевидно, Путин в принципе не верит, что украинцы изберут кого-то нужного ему, а выборы, если они не означают установления в Украине нужного Путину режима, ему не нужны.

Все это настолько шито белыми нитками, что возникает вопрос. А для кого все это? Ясно же, что Украина никогда не поддержит идею вброса 10 млн. голосов за российского кандидата на выборах. Впрочем, наверное, все это предназначено для ушей Трампа. Путин предлагает «компромисс», который теперь его спецпредставитель Кирилл Дмитриев будет «продавать» американцам как «хорошую сделку». И тяжело представить, как на это отреагируют у Трампа.

Впрочем, главный вывод, который можно сделать, следующий. Путин в очередной раз показал, что не хочет мира, а хочет покорения Украины, и все другие сценарии ему неинтересны.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

