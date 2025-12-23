закрыть
23 декабря 2025, вторник, 16:53
В российском Нижнем Новгороде горит судно

7
  • 23.12.2025, 15:46
  • 4,336
В российском Нижнем Новгороде горит судно

Прогремели взрывы.

В Нижнем Новгороде (Россия) днем 23 декабря на судне на территории Борской судоремонтной компании вспыхнул сильный пожар, пишет New Voice.

Как сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев, пылает баржа возле Борского моста.

«Дым виден с разных концов города. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв перед началом пожара», — пишет Telegram-канал Мой Нижний Новгород.

По словам очевидцев, над местом пожара кружит вертолет.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло во время работ судоходной компании.

