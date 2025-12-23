закрыть
«Сначала не поняла, а потом как поняла»

  • 23.12.2025, 15:57
  • 3,570
«Сначала не поняла, а потом как поняла»

Минчанин удивил соцсети талончиком в очереди на анализ крови.

Минчанин Анатолий взял талончик в электронной очереди на анализ крови в одном из столичных медучреждений. Пока ждал, обратил внимание на ошибку в белорусскоязычной надписи на квитке: там «забор крови» перевели с русского как «плот крыві». Пользователей Threads этот казус насмешил, пишет «Зеркало».

«Забор крови» па-беларуску», — написал Анатолий, демонстрируя полученный в поликлинике талончик на анализ крови. На бумажке на белорусском языке указано, что мужчине предстоит «плот крыві».

Ошибка возникла из-за того, что в русском слово «забор» означает и ограждение, и процесс взятия чего-либо (например, крови), тогда как в белорусском эти значения разделены. Корректно было бы перевести, например, как «узяцце крыві», однако здесь взяли именно первое значение русскоязычного слова — и перевели его как «плот».

«Сначала не поняла, а потом как поняла. Сидела и думала, может, плот крови — это что-то из терминов по латыни», — написала в комментариях одна пользовательница.

Еще одна выяснила, что и нейросеть, и Google-переводчик знают правильный вариант перевода на белорусский.

