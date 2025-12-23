закрыть
Флот тщеславия Трампа

7
  • 23.12.2025, 15:55
  • 1,796
Флот тщеславия Трампа
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Новость о двух новых американских кораблях вызвала бурю обсуждений в СМИ.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании нового класса военных кораблей, который будет носить его имя — «Trump-class». По словам администрации, первый корабль под названием Defiant станет почти в три раза больше стандартного эсминца. Новость вызвала бурю обсуждений в СМИ и среди военных экспертов, поскольку планы Трампа отходят от традиционной стратегии ВМС, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

По сути, новые суда — это модернизированные эсминцы и фрегаты, а не настоящие линкоры, как утверждает Белый дом. Эксперты отмечают, что идея вооружить их ядерным оружием в XXI веке выглядит стратегически бессмысленной и опасной. С 1991 года все ядерное вооружение было снято с кораблей США как устаревшее и лишнее, и сегодня такие вооружения на открытой платформе создают ненужный риск.

Акцент делается на бренд Трампа и эффектность, а не на реальные нужды флота. Администрация планирует, чтобы новые суда впечатляли своим внешним видом, а президент обещает лично участвовать в их дизайне. При этом реальные проблемы ВМС остаются без внимания: старение кораблей, усталость экипажей и снижение готовности флота требуют системной работы и инвестиций.

Аналитики отмечают, что проект скорее символический, чем стратегический. «Золотой флот» — флот для визуального эффекта — может вдохновлять публику, но не решает насущные вопросы безопасности. В условиях ограниченных ресурсов и растущих международных вызовов акцент на внешней привлекательности кораблей выглядит расходом средств, не соответствующим национальным интересам.

Планы Трампа демонстрируют стремление к персонализации военной мощи и брендингу, но вызывают сомнения в их практической ценности для обороноспособности страны.

