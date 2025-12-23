«Корпоратива не было, но выплатили премию — $165» 23.12.2025, 16:17

Работающие в Польше белорусы рассказали, что им подарили на работе к Рождеству.

В соцсетях сотрудники белoрусских предприятий активно делятся «распаковками» подарков, которые получили на работе. MOST спросил белoрусов, которые работают в Польше, что к Рождеству и Новому году им подарили компании.

Баллы вместо одинаковых подарков

Анастасия работает в крупной производственной компании, у которой в Польше несколько тысяч сотрудников.

— Раньше дарили, например, дорогой шоколад ручной работы или книжные абонементы. Сейчас перешли на систему бонусных баллов, — рассказывает она.

Сотрудникам начисляют баллы на специальной внутренней платформе, где указаны и возможные способы потратить накопленное. По словам Анастасии, 100 баллов равны 100 злотым. Можно сгенерировать код и потратить баллы на покупки, например на сайтах Allegro, Empik, Biedronka, или выбрать что-то из услуг.

— Людям это нравится больше, чем одинаковые подарки для всех, — говорит белoруска. — Но компания у нас очень большая, поэтому каждый отдел решает по-своему. Бывают различные мастер-классы, мероприятия.

Отдельные подарки выдают на детей сотрудников. Это тоже бонусные баллы. На ребенка приходится больше 100 злотых, родители сами решают, что купить детям на эти деньги.

«Как индийская свадьба — несколько дней подряд»

Аглая (имя изменено) работает в варшавском офисе крупной IT-компании. Название она просит не указывать, но описывает ее как международную структуру с большим офисом и развитой корпоративной культурой.

— У нас это (праздники. — Прим.) выглядело как индийская свадьба, — смеется Аглая. — Там же празднуют по пять–семь дней, вот и у нас было что-то похожее.

В первый день в офисе открылась «зимняя зона» с мандаринами, моментальными фотокамерами и бумажными гирляндами, которые сотрудники собирали сами. Там же можно было взять праздничные открытки — их предлагали подписать коллегам или оставить себе на память.

В другие дни можно было сварить безалкогольный глинтвейн или горячее какао, а также смешать собственную пряную смесь для напитков и забрать ее с собой.

В один из дней в офисе проходил мастер-класс по созданию авторских новогодних шаров с приглашенной художницей, а в другой — серия творческих воркшопов, на которых сотрудники делали праздничные украшения своими руками. После работы они оставались на кинопоказы.

Финалом недели стал визит в офис Санта-Клауса, с которым можно было сфотографироваться, и праздничный стол.

Кроме атмосферы праздника, в департаменте, где работает Аглая, к Новому году объявили конкурс с внушительным призовым фондом. В рабочем чате тимлид написала, что по показателям работы будут определены пять победителей, которые смогут выбрать один из дорогих призов. Среди них, например, iPhone 17 Pro Max или MacBook Air 15. Результаты пообещали объявить в последние дни года.

По словам Аглаи, такой формат никого в офисе не удивил: масштабные предпраздничные мероприятия и материальные бонусы давно стали частью корпоративной культуры.

Выплатили по 600 злотых

Татьяна уже два года работает в небольшой транспортной компании. В прошлом году руководство устраивало корпоратив с походом в ресторан, но в этом формат изменился.

— Корпоратива не было, — рассказывает она. — Зато всем сотрудницам офиса выплатили рождественско-новогоднюю премию — по 600 злотых.

По словам Татьяны, такой вариант оказался даже удобнее: каждый смог распорядиться деньгами по-своему.

Грамота — уже праздник

Валентина работает в центре оказания медицинских услуг. Здесь подарки к Новому году получают не все.

— Подарок дают тем, кто попал в список лучших работников года, — говорит она. — Вручают грамоту и какой-то подарок на корпоративе.

Валентина смеется, что по таким грамотам «сразу понятно, кто учредители». Остальные сотрудники тоже приходят на праздник.

— Корпоратив бесплатный, и на том спасибо, — добавляет она.

Через агентство — без подарков

Виктория работает на заводе, который производит слитки и монеты, но трудоустроена не напрямую, а через агентство — посредника, который официально нанимает работников и направляет их на предприятие.

— Нам, тем, кто через агентство, подарков не дают, — говорит она. — А вот сотрудники, оформленные напрямую, получают красивые светящиеся фигурки, фирменные блокноты, календари и другую мелкую брендированную продукцию.

А вот парень Виктории работает на заводе по производству промышленных фильтров для крупных установок.

— Ему должны выплатить новогоднюю премию. Сумму я точно не знаю, она еще не пришла, но в прошлом году это было примерно четверть месячного оклада.

