23 декабря 2025, вторник, 16:53
The Atlantic: Только Тимоти Шаламе мог себе это позволить

  • 23.12.2025, 16:20
Тимоти Шаламе
Фото: Getty images

Молодая звезда кино удивляет креативным маркетингом фильма «Марти Великолепный».

Актер Тимоти Шаламе вновь продемонстрировал нестандартный подход к продвижению нового фильма «Марти Великолепный». Одной из самых заметных акций стала установка оранжевого воздушного шара над Лос-Анджелесом с названием картины, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Шаламе активно использует свой имидж и социальные сети, чтобы превратить каждое появление в событие вокруг фильма, от участия в фотосессиях до публичных мероприятий.

Актер предпочитает ярко выраженные цвета, почти всегда появляется в одежде или мерче «Марти Великолепный» и сопровождает себя «армией» персонажей с головами из пинг-понговых шариков, что связано с сюжетом фильма о талантливом, но высокомерном игроке в настольный теннис. Подобные маркетинговые ходы делают фильм и самого Шаламе заметными, вызывая обсуждения в медиапространстве.

Такой подход выглядит рискованным, однако Шаламе удается сочетать эпатаж и талант. Его стратегия — превращение персонажа и себя в единый бренд, создающий эффект погружения для аудитории. Маркетинг напоминает действия музыкальных звезд, когда личность артиста становится частью проекта.

Акции Шаламе, включая оранжевый воздушный шар, необычные костюмы и яркие образы, превращают продвижение фильма в заметное культурное событие. Он превращает каждое свое появление в вирусный контент, удерживая внимание публики и медиа на себе и фильме.

