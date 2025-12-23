закрыть
23 декабря 2025, вторник, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ на фронте ликвидировали российского пропагандиста с сайта lenta.ru

  • 23.12.2025, 16:35
ВСУ на фронте ликвидировали российского пропагандиста с сайта lenta.ru

Смерть Чигасова произошла под Северском.

На Донбассе в результате атаки украинского дрона был ликвидирован российский оккупант и пропагандист Николай Чигасов — бывший журналист издания lenta.ru, добровольно ушедший воевать против Украины. О его гибели сообщили сами российские пропагандистские ресурсы, заметил dialog.ua.

Смерть Чигасова произошла под Северском еще осенью, однако стало известно об этом только сейчас.

Что известно о ликвидации

Как утверждают источники близкого к российским силовикам Telegram-канала Mash, Николай Чигасов погиб во время удара украинского FVP-дрона. Он находился в зоне боевых действий и занимался задачами, связанными с противодействием БПЛА.

Журналист и блогер Денис Казанский коротко прокомментировал новость: «Пропагандист Николай Чигасов больше не врет».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта