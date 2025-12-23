ВСУ на фронте ликвидировали российского пропагандиста с сайта lenta.ru 23.12.2025, 16:35

Смерть Чигасова произошла под Северском.

На Донбассе в результате атаки украинского дрона был ликвидирован российский оккупант и пропагандист Николай Чигасов — бывший журналист издания lenta.ru, добровольно ушедший воевать против Украины. О его гибели сообщили сами российские пропагандистские ресурсы, заметил dialog.ua.

Смерть Чигасова произошла под Северском еще осенью, однако стало известно об этом только сейчас.

Что известно о ликвидации

Как утверждают источники близкого к российским силовикам Telegram-канала Mash, Николай Чигасов погиб во время удара украинского FVP-дрона. Он находился в зоне боевых действий и занимался задачами, связанными с противодействием БПЛА.

Журналист и блогер Денис Казанский коротко прокомментировал новость: «Пропагандист Николай Чигасов больше не врет».

