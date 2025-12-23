закрыть
23 декабря 2025, вторник, 17:23
CNN: Филиппины готовятся к Рождеству уже с сентября

  • 23.12.2025, 16:56
Фото: Lisa Marie David/Reuters

В стране рождественские празднования длятся дольше, чем в любой другой стране мира.

В то время, как во многих странах мир готовится к Рождеству в декабре, на Филиппинах праздничная подготовка длится несколько месяцев. Жители Манилы уже с сентября украшают дома и улицы, развешивают гирлянды и устанавливают елки, создавая атмосферу праздника задолго до официального начала сезона, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Филиппины известны самым длинным рождественским периодом в мире — с сентября по январь. Торговые центры и улицы украшаются по-настоящему «бонгга» — ярко, обильно и эффектно. При этом декабрьская температура в Маниле достигает 28°C, снег здесь не ожидается.

Фото: Lisa Marie David/Reuters

Празднования включают семейные встречи, традиционные блюда и развлечения. Среди любимых блюд — калдерета (тушеная коза с овощами), филиппинская версия спагетти с банановым кетчупом, фруктовый салат с сгущенным молоком и рис. Часто арендуются караоке-машины для совместного пения. Для детей и молодежи это повод выступить перед родственниками и получить денежные подарки.

Особое значение имеет религиозная составляющая праздника. Около 80% населения — католики. С 16 по 24 декабря проходит Simbang Gabi — девятидневная традиция предрассветных служб, кульминацией которой становится рождественская месса, сопровождаемая традиционными блюдами.

Фото: Lisa Marie David/Reuters

Торговые центры демонстрируют масштабные тематические декорации: от рождественских деревьев в стиле «Изумрудного города» до украшений из ананасового волокна, используемого в традиционной филиппинской одежде. Каждая семья старается создать неповторимую атмосферу, а для многих это важная часть детских воспоминаний и национальной культуры.

Филиппинцы отмечают праздник с полной отдачей, сочетая духовную традицию с яркими семейными и коммерческими торжествами. Как отмечают сами жители, «Филиппины умеют праздновать все и делают это с радостью».

