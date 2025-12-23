Словацкий суд остановил скандальную инициативу Фицо 23.12.2025, 17:05

Роберт Фицо

В чем ее суть?

Конституционный суд Словакии временно приостановил действие закона, который предусматривал ликвидацию Управления по защите информаторов. Это стало серьезным препятствием для правительства премьер-министра Роберта Фицо, продвигающего масштабные изменения в системе антикоррупционных институтов страны, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Решение суда вступило в силу во вторник и замораживает закон до окончательной проверки его соответствия конституции. Изначально документ должен был начать действовать с 1 января 2026 года. В Управлении по защите информаторов назвали это решение важным шагом для сохранения верховенства права.

С момента возвращения Фицо к власти в 2023 году его правительство уже упразднило Специальную прокуратуру по делам о коррупции и расформировало элитное антикоррупционное подразделение полиции. Новая реформа предполагала замену независимого органа по защите информаторов структурой с политически назначаемым руководством, что, по мнению критиков, ослабило бы защиту лиц, сообщающих о нарушениях.

Глава управления Зузана Длугошова заявила, что инициатива стала неожиданной и представляет собой грубое политическое вмешательство. Эксперты и НПО предупреждают, что ослабление защиты информаторов снизит готовность сообщать о злоупотреблениях, включая нарушения при использовании средств ЕС.

Правительство, в свою очередь, настаивает, что реформа носит системный характер и соответствует нормам Евросоюза. Однако Европейская комиссия выразила сожаление из-за отсутствия консультаций и заявила, что продолжит оценку закона, не исключая дальнейших шагов.

